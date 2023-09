MTV VMAs 2023 LIVE – Les stars arrivent sur le tapis rouge alors que Taylor Swift mène les nominations – comment regarder ce soir

Les STARS commencent à fouler le tapis rouge pour les MTV Video Music Awards 2023 – et les fans s’attendent à ce que Taylor Swift arrive alors qu’elle mène les nominations de ce soir.

La superstar est en lice pour le plus grand nombre de récompenses ce soir avec 11 nominations, dont sept pour son clip Anti-Hero.

Des célébrités comme Doja Cat, Demi Lovato, Shakira et Olivia Rodrigo ont déjà commencé à arriver sur le tapis rouge de ce soir au Prudential Center de Newark, New Jersey, avant le début de la cérémonie à 20 h HE.

Les téléspectateurs peuvent regarder la cérémonie des MTV Video Music Awards en direct sur MTV et Paramount Network, ou acheter un abonnement pour diffuser l’émission sur Paramount+ demain ici.

Lisez notre blog en direct des VMA Awards pour les dernières mises à jour…