MTV VMAS 2022 : qui joue et tout ce que vous devez savoir

Les MTV Video Music Awards ont lieu dimanche soir et il y a beaucoup à attendre. Certaines des performances les plus emblématiques de ces dernières années incluent la performance légendaire de Britney Spears de “I’m a Slave 4 U” dans laquelle elle portait un python sur ses épaules tout en dansant.

Outre les performances, de nombreux moments mémorables de la culture pop se sont produits sur la scène VMA, comme lorsque Kanye West a interrompu le discours d’acceptation de Taylor Swift pour exprimer son opinion que Beyoncé aurait dû gagner son prix à la place.

Avec une liste impressionnante d’artistes et quelques nouveaux éléments ajoutés au spectacle cette année, le spectacle devrait être tout aussi excitant que jamais, sinon plus.

Continuez à lire pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur les VMA de cette année.

Comment regarder

Les MTV VMA sont diffusés sur MTV à 20h00 et seront diffusés simultanément sur d’autres réseaux associés à Paramount, Viacom et CBS, y compris The CW, BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network , Pop, TVLand et VH1. On ne sait pas encore s’il sera diffusé sur Paramount +.

Interprètes

La remise des prix de cette année est remplie de performances incroyables qui vont certainement divertir le public. Le groupe de filles K-pop Blackpink est sur le point de faire ses débuts aux États-Unis, et Jack Harlow est sur le point de se produire en solo sur la scène VMA pour la première fois après avoir joué l’année dernière avec Lil Nas X.

Les autres artistes incluent Lizzo, Måneskin, J Balvin, Anitta et Panic! à la discothèque. Ils seront rejoints par Marshmello et Khalid, qui devraient interpréter leur chanson “Numb”. Pour la première fois dans l’histoire de VMA, le spectacle mettra en vedette un artiste country alors que Kane Brown devrait se produire le grand soir.

La performance de Brown se prépare à être tout à fait unique car on dit qu’elle intègre des éléments du monde virtuel. Il est décrit comme une performance de réalité mixte. Brown a précédemment déclaré à Fox News Digital que les fans “peuvent s’attendre à ce que ce soit quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant”.

Nominés

Les leaders du peloton en termes de nominations cette année sont Kendrick Lamar, Jack Harlow et Lil Nas X avec sept nominations chacun. Lil Nas X et Harlow sont nominés ensemble pour leur collaboration sur la chanson “Industry Baby”, ainsi que séparément pour l’artiste de l’année, aux côtés d’Ed Sheeran, Lizzo, Drake, Bad Bunny et Harry Styles.

Styles et Doja Cat arrivent en deuxième place avec six nominations chacun, et Sheeran, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Taylor Swift et The Weeknd arrivent en troisième position avec cinq nominations chacun.

Les artistes nominés pour le prix le plus convoité de la soirée, la vidéo de l’année, incluent Doja Cat pour « Woman », Drake pour « Way 2 Sexy », Ed Sheeran pour « Shivers », Harry Styles pour « As It Was », Lil Nas X et Harlow pour “Industry Baby” et Olivia Rodrigo pour “brutal”.

Récipiendaire du prix Vanguard

Le Michael Jackson Video Vanguard Award est décerné chaque année à l’artiste qui a régulièrement publié des vidéos qui ont eu un impact significatif sur les vidéos publiées par d’autres artistes et la culture pop en général. Cette année, le prix revient à la rappeuse Nicki Minaj.

“Nicki a brisé les barrières pour les femmes dans le hip-hop grâce à sa polyvalence et à son talent créatif”, a déclaré Bruce Gillmer, président de la musique, des talents musicaux, de la programmation et des événements chez Paramount+, dans un communiqué. “Elle a changé l’industrie de la musique et a consolidé son statut de superstar mondiale avec son attrait croisé, son style défiant les genres et continue d’être sans vergogne “Nicki”.”

Minaj reçoit non seulement le prix tant convoité, mais elle fait également son retour sur la scène VMA après avoir été absente pendant quatre ans. On s’attend à ce qu’elle interprète un mélange de ses plus grands succès et elle est ravie que ses fans se connectent.

“Je reçois le Video Vanguard Award aux #VMA 2022 !” elle a écrit sur Instagram. “Tu NE PAS !!!! JE RÉPÈTE !!!! Tu ne veux PASTTTTT rater ma performance.”

Nouvelle catégorie

En plus de la performance de réalité mixte de Brown, MTV a ajouté une nouvelle catégorie au scrutin de remise des prix pour la meilleure performance métaverse. Les nominés pour la nouvelle catégorie incluent Ariana Grande, Blackpink, BTS, Charli XCX, Justin Bieber et Twenty One Pilots.

“Les MTV Video Music Awards ont une longue histoire d’innovations sociales et numériques, car nous cherchons toujours à rencontrer nos fans là où ils se trouvent”, a déclaré Amy Campbell, directrice du marketing, Paramount Media Networks et MTV Entertainment Studios.

Organiser des concerts dans le métavers consiste à filmer une performance de manière à ce qu’elle puisse être diffusée dans un monde de réalité virtuelle. Des artistes comme Ariana Grande, Ed Sheeran, Zara Larson et Future ont donné des concerts sur des jeux vidéo de réalité virtuelle comme Fortnite et Roblox.

Les fans ont pu voter pour leur performance métaverse préférée dans le cadre de l’expérience Video Music Awards sur Roblox en partenariat avec Super League Gaming jusqu’au grand soir.