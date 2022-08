MTV VMA : LL Cool J, Nicki Minaj et Jack Harlow s’apprêtent à animer

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les MTV Video Music Awards plus tard ce mois-ci n’auront pas un animateur mais trois, avec les stars du rap LL Cool J, Nicki Minaj et Jack Harlow prêts à ancrer la cérémonie.

Ils introduiront et présenteront les célèbres trophées Moon Person aux côtés d’artistes tels que Lizzo, Anitta, BLACKPINK, J Balvin, Måneskin, Kane Brown, Marshmello avec Khalid et Panic! At The Disco le 28 août au Prudential Center de Newark, New Jersey.

Avoir plusieurs hôtes n’est pas nouveau pour les VMA, qui ont été ancrés pour la première fois par Bette Midler et Dan Aykroyd en 1984 et ont présenté Marlon Wayans et Shawn Wayans comme maîtres de cérémonie en 2000. Les autres hôtes précédents incluent Katy Perry, Arsenio Hall, Jack Black, Russell Brand, Chris Rock et, l’année dernière, Doja Cat.

KANE BROWN FAIT L’HISTOIRE DE MTV VMA EN TANT QUE PREMIER ARTISTE MASCULIN DE COUNTRY À SE PRODUIRE À L’AWARD SHOW: “UN ÉNORME HONNEUR”

LL Cool J est un nominé à trois reprises qui a remporté en 1991 la meilleure vidéo de rap pour “Mama Said Knock You Out” et a reçu le Michael Jackson Video Vanguard Award en 1997.

Minaj a été nominée 17 fois et a gagné cinq fois aux VMA, et elle est nominée dans la catégorie meilleure vidéo hip-hop cette année. Elle recevra également le Video Vanguard Award cette année, rejoignant des sommités de la musique telles que Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez et Missy Elliott pour remporter cet honneur.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Harlow, nominé en 2020 pour la chanson de l’été pour “Whats Poppin”, est à égalité pour le plus de nominations cette année avec sept, dont l’artiste de l’année et la vidéo de l’année. Il fera également ses débuts en solo aux VMA. Aux VMA de l’année dernière, Harlow et Lil Nas X ont donné la première représentation de “Industry Baby”.

Lil Nas X et Kendrick Lamar ont également sept nominations.

Harlow, Lil Nas X, Drake, Bad Bunny, Ed Sheeran, Harry Styles et Lizzo concourront pour les honneurs de l’artiste de l’année.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Styles et Doja Cat ont reçu le deuxième plus grand nombre de nominations avec six, tandis que Sheeran, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Taylor Swift et The Weeknd en ont obtenu cinq chacun.

Les fans peuvent voter pour leurs artistes préférés dans 22 catégories en ligne jusqu’à vendredi. Les nominations pour le groupe de l’année et la chanson de l’été seront annoncées vendredi. Le vote pour le meilleur nouvel artiste sera actif jusqu’au bout.