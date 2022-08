MTV VMA : Eminem et Snoop Dogg jouent le rôle de Bored Apes dans le métaverse

La Club nautique Bored Ape a atteint une douzaine de comptes Twitter de célébrités, une scène bizarre du Tonight Show avec Jimmy Fallon et, maintenant, les MTV VMA. Ce dimanche, Eminem et Snoop Dogg, deux détenteurs bien connus du Bored Ape Yacht Club NFT, ont littéralement rappé leur dernière chanson comme leurs alter ego Bored Ape.

Le Bored Ape Yacht Club est devenu la plus grande collection de NFT, composée de 10 000 simeans de dessins animés. Posséder un singe ennuyé (ils vont de 150 000 $ à plus d’un million de dollars) vous accorde des droits commerciaux sur le singe représenté. Certains ont utilisé ces droits de propriété intellectuelle pour écrire des livres, et Seth Green les utilise pour créer une émission télévisée.

Eminem et Snoop Dogg sont devenus les premiers grands artistes musicaux à exploiter leurs Bored Apes dans une performance. Les deux rappeurs ont joué le rôle de leurs NFT respectifs dans le clip vidéo de “From The D 2 The LBC”, leur dernière collaboration.

La performance de la paire aux MTV VMA de dimanche a fait écho au clip vidéo. Tout a commencé avec Eminem qui se défonçait de la fumée d’herbe secondaire de Snoop Dogg – suffisamment haut pour qu’ils se transforment en Bored Apes. La performance de dimanche a également servi de publicité pour Otherside, un jeu métaverse développé par Yuga Labs, l’équipe qui a créé la collection Bored Ape Yacht Club en avril dernier. Otherside présente de petites créatures gobelines appelées Kodas, qui ont joué un rôle de premier plan dans l’arrière-plan de la performance de dimanche.