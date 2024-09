MTV VMA Awards 2024 : Taylor Swift veut marquer l’histoire

NEW YORK –

Taylor Swift et Post Malone ont remporté le premier prix des MTV Video Music Awards 2024 pour la meilleure collaboration, remis par Flavor Flav et l’olympien Jordan Chiles.

Swift a commencé son discours en rendant hommage à tous ceux qui ont perdu la vie et leurs proches lors des attentats du 11 septembre, il y a 23 ans, avant de parler de Malone.

« Il y a une raison pour laquelle Post Malone est la personne avec qui tout le monde dans le monde de la musique préfère collaborer », a-t-elle reporté son attention sur lui. « Il m’a fallu une éternité pour qu’il arrête de m’appeler madame. »

Les femmes ont dominé la cérémonie de remise des prix, et aucun autre exemple n’est plus convaincant que le décor médiéval et imaginatif de Chappell Roan.

La drag queen Sasha Colby l’a présentée avec « l’artiste préféré de votre drag queen préférée », une référence à la désormais célèbre prestation de Roan à Coachella, qui à son tour a été inspirée par Colby. Les vrais fans ont sans doute été ravis de cette information hyper référentielle.

Roan est apparue en armure, tirant avec une arbalète allumée sur les portes du château qui se trouvaient derrière elle, les brûlant au passage. Ses danseurs étaient des chevaliers, se battant les uns contre les autres dans une chorégraphie incroyable pendant qu’elle chantait son tube pop queer, « Good Luck, Babe ».

Tyla a remporté le prix du meilleur Afrobeats.

Katy Perry se produit lors des MTV Video Music Awards le mercredi 11 septembre 2024 à l’UBS Arena d’Elmont, New York (Charles Sykes/Invision/AP)

Katy Perry a reçu le Video Vanguard Award, en interprétant un medley de huit chansons couvrant sa carrière : « Roar », « ET », « California Gurls », « Teenage Dream », « I Kissed a Girl », « Firework », « Lifetimes ».

« J’ai fait tout ça le premier jour de mes règles, tu peux y croire ? » a-t-elle plaisanté dans son discours de remerciement. « Il y a tellement de choses qui doivent s’aligner pour avoir une longue et fructueuse carrière d’artiste. Il n’y a pas d’accidents qui durent dix ans. »

Elle a également annoncé une nouvelle chanson, « I’m His, He’s Mine », avec Doechii, qui échantillonne le classique de Crystal Waters, « Gypsy Woman (La Da Dee La Da Da) ».

Parmi les précédents lauréats du Video Vanguard Award figurent Shakira, Beyoncé, Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna et Missy Elliott.

Peu d’artistes ont connu une année aussi belle que Sabrina Carpenter, qui a apporté sa pop estivale à la cérémonie de remise des prix. Elle a interprété ses tubes « Please Please Please », « Taste » et « Espresso » tout en dansant avec un homme de la lune et un extraterrestre.

Une armée de sosies de Slim Shady a suivi Eminem alors qu’il donnait le coup d’envoi des VMA, entamant un medley de ses tubes « Houdini » et « Somebody Save Me », accompagné d’une diffusion de Jelly Roll. (La chanson fait référence au tube radio country massif de Jelly Roll, « Save Me »).

Megan Thee Stallion a accueilli la foule mercredi soir en tant qu’animatrice pour la première fois, et a plaisanté en disant que les VMA représentent désormais les « voluptueux prix Megan ».

Puis Karol G a pris le relais, pour une interprétation enflammée de son tube, « Si Antes Te Hubiera Conocido ».

Lisa, du groupe Blackpink, a fait son entrée sur la scène des VMA pour la première fois en tant que soliste, en interprétant deux de ses nouveaux singles, « New Woman » et « Rockstar ». Shawn Mendes a fait son retour tant attendu, en interprétant un nouveau morceau acoustique à la John Mayer, « Nobody Knows ».

Anitta a interprété « Paradise », « Alegria » et « Savage Funk », rejointe par DJ Khaled, Fat Joe et Tiago PZK.

La 40e édition des VMA se déroulera à l’UBS Arena de Long Island à New York.

La soirée est remplie de célébrités et promet beaucoup plus de Swift, qui est arrivée à la cérémonie de remise des prix vêtue d’un corset en tartan vert avec une traîne assortie et de longs gants en cuir noir.

La pop star est en tête des nominations avec 12 nominations : huit pour son clip « Fortnight », deux catégories sociales et des nominations dans les catégories meilleure pop et artiste de l’année. Elle est suivie par son collaborateur « Fortnight » Post Malone, qui en compte 11. Il est nommé avec Swift 10 fois et a remporté sa 11e nomination pour son tube country « I Had Some Help », avec Morgan Wallen.

Post Malone, à gauche, et Taylor Swift acceptent le prix de la meilleure collaboration pour « Fortnight » lors des MTV Video Music Awards, le mercredi 11 septembre 2024, à l’UBS Arena d’Elmont, New York (Charles Sykes/Invision/AP)

Une victoire donnerait à Swift une tribune importante pour exprimer son soutien à la candidature présidentielle de Kamala Harris. Swift a apporté son soutien à la vice-présidente mardi soir, quelques instants après la fin du débat entre Harris et l’ancien président Donald Trump.

Shaboozey a réagi à son soutien sur le tapis rouge des VMA en déclarant à l’Associated Press : « Je pense qu’il faut juste faire ce qu’on veut, vous savez ? Faire ce que l’on ressent dans son cœur. Sois juste honnête avec soi-même », a-t-il dit. « Il faut juste vivre selon sa vérité, vous savez. »

Si les années précédentes sont une indication, Swift pourrait prononcer plusieurs discours.

Elle a remporté neuf VMA l’année dernière, ce qui porte son total à 23. Cela la place juste derrière Beyoncé, qui en a remporté 30, et juste devant Madonna, qui en a remporté 20. Lady Gaga, elle, en a remporté 19.

Sept victoires aux VMA égaleraient le record de Beyoncé, et si elle en remporte huit, elle pourrait devenir la musicienne la plus récompensée de l’histoire des VMA.

C’est-à-dire, si Beyoncé ne remporte aucun de ses propres trophées. Elle est en lice pour le titre de la chanson de l’année (« Texas Hold ‘Em ») et pour deux catégories sociales.

Tout au long de la soirée, MTV a évoqué les moments historiques des 40 ans des VMA, notamment le python albinos de Britney Spears et l’interprétation de « Like A Virgin » par Madonna.

Parmi les autres artistes programmés figurent Benson Boone, Megan Thee Stallion, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, Rauw Alejandro, LL COOL J et Camila Cabello.

Les VMA sont diffusés sur MTV et diffusés simultanément sur BET, BET Her, CMT, Comedy Central, Logo, MTV, MTV2, Nick at Nite, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 et en espagnol sur Univision.