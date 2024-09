MTV VMA 2024 : Taylor Swift devient l’artiste solo la plus décorée de tous les temps | Musique

Taylor Swift a une fois de plus dominé les MTV Video Music Awards, devenant l’artiste solo la plus décorée des VMA de tous les temps après avoir remporté sept catégories, dont le prix le plus prestigieux de la soirée, celui de la vidéo de l’année.

Swift, qui était déjà l’artiste la plus nominée au début de la soirée, a terminé la soirée en surpassant le record de Beyoncé en tant qu’artiste solo, en remportant son 30e VMA. Beyoncé a remporté 25 VMA en tant qu’artiste solo, deux avec Destiny’s Child et deux avec Jay-Z sous le nom de The Carters.

Ils ont accepté mercredi leur première des sept victoires – meilleure collaboration avec Post Malone pour leur duo Quinze jours – la chanteuse de 34 ans a ouvert la soirée en saluant l’anniversaire du 11 septembre.

« En me réveillant ce matin à New York, le 11 septembre, je pensais à ce qui s’est passé il y a 23 ans », a-t-elle déclaré. « Tous ceux qui ont perdu un être cher et tous ceux que nous avons perdus, c’est la chose la plus importante aujourd’hui. Et tout ce qui se passe ce soir est en arrière-plan. »

Megan Thee Stallion se produit sur scène. Photographie : Noam Galai/Getty Images pour MTV

Megan Thee Stallion a présidé la cérémonie qui s’est tenue à l’UBS Arena de Long Island, à l’occasion des 40 ans des VMA (ou « le Voluptuous Megan Award » comme elle l’a dit). L’animatrice a rendu hommage aux moments passés des VMA, notamment à la performance live de Britney Spears sur I’m a Slave 4 U, et a interprété les chansons Boa, Hiss et Mamushi avec le rappeur japonais Yuki Chiba.

Bien qu’Eminem ait ouvert le spectacle avec une armée de sosies de Slim Shady, évoquant sa performance aux VMA de 2000, les récompenses de 2024 appartenaient aux femmes, avec un casting international d’artistes féminines dominant le temps d’antenne.

La star d’Ascendant, Sabrina Carpenter, a chanté Please Please Please sur une balançoire scintillante, a embrassé un extraterrestre pour Taste et a taquiné une escouade d’astronautes alors qu’elle interprétait Espresso, qui a remporté le prix de la chanson de l’année.

« C’est vraiment spécial », a déclaré Carpenter en acceptant ses premiers VMA. « Je suis tellement reconnaissante d’avoir les meilleurs fans du monde… et merci pour cet expresso. »

La musicienne brésilienne Anitta sur scène. Photographie : Christopher Polk/Billboard/Getty Images

Lisa, la rappeuse résidente de Blackpink, a remporté le prix de la meilleure K-pop pour sa chanson solo Rockstar, tandis que l’artiste brésilienne Anitta a remporté le prix de la meilleure chanson latine pour Mil Veces.

L’artiste sud-africaine Tyla a remporté la catégorie à prédominance masculine des meilleurs Afrobeats avec son tube Water. « L’impact mondial que Water a eu sur le monde prouve simplement que la musique africaine peut aussi être de la musique pop », a déclaré Tyla, même si elle a noté que le prix était « doux-amer » car « il y a une tendance à regrouper tous les artistes africains sous Afrobeats… La musique africaine est tellement diversifiée. C’est bien plus que juste Afrobeats. »

Katy Perry et Orlando Bloom sur le tapis noir avant la cérémonie. Photographie : Noam Galai/Getty Images pour MTV

Pour la septième année consécutive, une femme a remporté le prix de la carrière de l’artiste, le Video Vanguard Award, qui a été décerné cette année à Katy Perry. Son mari, l’acteur Orlando Bloom, l’a présentée sur scène avant qu’elle ne chante un medley de ses plus grands succès, dont Dark Horse, ET, California Gurls, Teenage Dream, I Kissed a Girl et Firework.

Perry a surmonté les critiques négatives contre Woman’s World en déclarant : « Il y a tellement de choses qui doivent s’aligner pour avoir une longue et fructueuse carrière d’artiste. Il n’y a pas d’accidents qui durent des décennies. »

Perry a remercié sa famille, la communauté LGBTQ et « MySpace, Warped Tour et tous les endroits disparus où j’ai trouvé une voix, une identité et une communauté si tôt.

« Je suis ravie quand je regarde autour de moi la musique d’aujourd’hui et que je vois tous ces jeunes artistes incroyables qui évoluent avec confiance, autonomie, vulnérabilité et authenticité », a-t-elle poursuivi. « L’une des principales raisons pour lesquelles je suis ici aujourd’hui est que j’ai appris à faire abstraction du bruit que chaque artiste doit constamment combattre, en particulier les femmes. »

Chappell Roan lit son journal pendant qu’elle accepte le VMA du meilleur nouvel artiste. Photographie : Noam Galai/Getty Images pour MTV

L’étoile montante Chappell Roan a remporté le prix du meilleur nouvel artiste, dédiant sa victoire à « tous les artistes drag qui m’inspirent » et aux « personnes queer et trans qui alimentent la pop ».

En lisant son journal sur scène, la native du Missouri a ajouté : « Et à tous les jeunes homosexuels du Midwest qui nous regardent en ce moment, je vous vois et je vous comprends, car je suis l’une d’entre vous. Et ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas être exactement qui vous voulez être, salope ! »

Benson Boone, un autre nominé de Roan, un auteur-compositeur-interprète de 22 ans qui a explosé sur TikTok, a également fait ses débuts dans une cérémonie de remise de prix avec Please Stay. Le crescendo – y compris plusieurs sauts périlleux sur scène – et la performance très en falsetto ont fait écho à Shawn Mendes, qui est revenu d’une pause publique avec sa nouvelle chanson Nobody Knows.

Lenny Kravitz se produit lors de la cérémonie de remise des prix. Photographie : Charles Sykes/Invision/AP

Lenny Kravitz a donné une masterclass sur le charisme d’une rock star avec un medley de trois chansons, tandis que ses collègues vétérans LL Cool J et Public Enemy ont uni leurs forces pour un medley de tubes de la vieille école pour honorer le label hip-hop révolutionnaire Def Jam.

Mais la soirée, comme d’habitude, a été à la hauteur de Swift, qui a couronné la soirée en devenant la seule artiste à avoir remporté cinq fois le prix le plus prestigieux de la soirée – celui de la vidéo de l’année. Elle a crié « mon petit ami, Travis » sous des cris assourdissants. « Tout ce que cet homme touche se transforme en bonheur, en plaisir et en magie, alors je veux le remercier d’avoir ajouté cela à notre séance. »

Aux fans : « J’essaie toujours de trouver un moyen de vous dire merci d’avoir fait de ma vie ce qu’elle est », a-t-elle conclu, avant de poursuivre sur son soutien à Kamala Harris pour la présidence des États-Unis : « Si vous avez plus de 18 ans, veuillez vous inscrire pour voter pour quelque chose d’autre de très important. »