MTV VMA 2024 : regardez toutes les performances

Les MTV Video Music Awards 2024 ont eu lieu le 11 septembre à l’UBS Arena de Long Island. Megan Thee Stallion était l’animatrice de la cérémonie et elle faisait également partie des nombreuses artistes présentes sur scène. Parmi les autres personnes qui sont montées sur scène figuraient Sabrina Carpenter, Katy Perry, Chappell Roan, Eminem, Karol G et Glorilla. Ci-dessous, découvrez toutes les performances des MTV VMA 2024.

Anitta

La pop star brésilienne Anitta est devenue une habituée des VMA. Elle a interprété « Girl From Rio » en 2021, « Envolver » en 2022 et un medley énergique l’année dernière. Pour le spectacle de 2024, elle a interprété « Savage Funk », « Alegria » et « Paradise ».

Benson Boone

Le chanteur de Washington Benson Boone a fait ses débuts aux VMA quelques mois après la sortie de son premier album studio, Feux d’artifice et rollersIl faisait partie des nominés pour le prix du meilleur nouvel artiste.

Camila Cabello

Camila Cabello s’est produite aux VMA pour la troisième fois. Elle a fait ses débuts en 2019, en interprétant « Señorita » avec son petit-ami de l’époque, Shawn Mendes. Elle est revenue, en 2021, pour « Don’t Go Yet ». Cette fois, elle a chanté « Godspeed ».