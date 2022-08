MTV VMA 2022 : les fans desi de BTS et de BLACKPINK se traînent les uns les autres sur les réseaux sociaux ; comparez le prix du meilleur soliste K-Pop de Lisa au Filmfare d’Ananya Panday

Les MTV VMA 2022 viennent de se terminer. Le plus gros buzz sur les réseaux sociaux est créé par les fans de BTS et BLACKPINK. Ils se sont tous les deux trollés. Comme nous le savons, BLACKPINK a remporté le prix de la meilleure K-Pop de l’année avec la chanson Lalisa de Lisa. C’est un grand moment pour la chanteuse thaïlandaise qui s’est fait un nom en travaillant dans l’industrie de la K-Pop. Blackpink a également été nominé dans quelques autres catégories. De nombreux fans ont été surpris car le groupe était en pause depuis près de trois ans. En fait, leur chanson de retour Pink Venom est sortie à la fin de la période d’éligibilité aux VMA. Ce sont les raisons pour lesquelles BTS ARMY trolle et dit que la victoire de Lisa a été truquée.

Si cela ne suffisait pas, quelqu’un a comparé sa victoire à celle d’Ananya Panday aux Filmfare Awards. Nous savons à quel point elle a été trollée et est toujours trollée pour son commentaire sur la lutte. Un fan indien de BTS a placé côte à côte des photos de Lisa et Ananya Panday et a tweeté : “ILS SONT TOUS LES DEUX ASSIS SUR LA MÊME TABLE SI TU SAIS QUE TU SAIS ! #AnanyaPanday #filmfare.”

ILS SONT TOUS LES DEUX ASSIS SUR LA MÊME TABLE SI VOUS SAVEZ QUE VOUS SAVEZ ! #AnanyaPanday #filmfare pic.twitter.com/BAtOiqeTVC ?Mayu ?YoongisHoe #TeamLy (@Bts07world) 29 août 2022

J’AI PUTAIN BESOIN DE CELA POUR FAIRE Exploser IDC ? sakshi #TeamLY (@jeonxlovee) 29 août 2022

WTF SI VRAI ? Preyoti ?^Yoongis Bae^ (@Preyoti_1) 29 août 2022

au moins ananya a lutté, qu’est-ce que l’autre a fait twii #TeamHyyh (@btscupid) 29 août 2022

Savez-vous à quel point ils ont travaillé dur pour ce prix … C’est un talent vrai et rare que vous ne pouvez jamais trouver … Vous ne devriez pas faire comme ça … Ce sont des gens très très talentueux dans l’industrie … C’est le vrai combat ?? Megh #TeamLY (@cooky19tata) 29 août 2022

journal besharam L’ARMÉE DE BANGTAN || #TeamHYYHLYMOTS ? (@ Borarmy8) 29 août 2022

EK PAPA KI PARI ET UN YG NE BNAYA PARI ??? vivi ?teamMULTI? (@vivvviiiiiii) 29 août 2022

Oh mes reines en difficulté. L’oncle Karan et Teddy Oppar ont travaillé dur pour eux ? Vartika ? aa po bang po (@whatskookiing) 29 août 2022

Eh bien, Lalisa de Lisa est une chanson à succès, tout comme le numéro de la face B Money. BTS a également remporté le prix du meilleur groupe de l’année. Aujourd’hui, c’est un jour où les trolls des fandoms BTS et Blackpink se déchaînent sur les réseaux sociaux.