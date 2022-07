MTV VMA 2022 : Jack Harlow, Lil Nas X et Kendrick Lamar en tête des nominations

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jack Harlow, Lil Nas X et Kendrick Lamar sont les meilleurs prétendants avec sept nominations aux MTV Video Music Awards 2022.

MTV a annoncé mardi que Lil Nas X et Harlow avaient remporté plusieurs nominations pour leur succès collaboratif “Industry Baby”, qui est nominé pour la vidéo de l’année. Les deux artistes, ainsi que Drake, Bad Bunny, Ed Sheeran, Harry Styles et Lizzo, concourront pour l’artiste de l’année.

Lamar, qui est nominé pour la première fois depuis 2018, a deux chansons, “family ties” et “N95”, qui se disputeront la meilleure photographie. Le rappeur a également été nominé pour le meilleur hip-hop, la réalisation, les effets visuels, le montage et la vidéo pour de bon.

Styles et Doja Cat ont reçu le deuxième plus grand nombre de nominations avec six. Sheeran, Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Taylor Swift et The Weeknd en ont chacun tiré cinq.

Madonna, qui est l’artiste la plus primée de l’histoire de MTV avec 20 victoires, devient la seule artiste à recevoir une nomination dans chacune des cinq décennies des VMA. Elle a obtenu sa 69e nomination pour son 14e album studio “Madame X”.

Les prix compteront 26 nominés pour la première fois, dont Baby Keem avec quatre, ainsi que Kacey Musgraves, GAYLE et Måneskin – qui ont chacun deux nominations.

Les VMA auront lieu le 28 août au Prudential Center de Newark, New Jersey. Le vote des fans commence mardi dans 22 catégories sur vote.mtv.com.