MTV VJ Ananda Lewis raconte le parcours du cancer du sein de stade 4

Ananda Lewis, ancienne VJ de MTV, vit avec un cancer du sein depuis près de six ans et a adopté des approches holistiques et traditionnelles pour traiter la maladie. Certaines de ses tumeurs, dit-elle, sont désormais indétectables.

« Si vous prolongez votre vie, vous gagnez », a déclaré Lewis cette semaine dans un table ronde avec Stephanie Elam de CNN, qui est l’une de ses meilleures amies, et Sara Sidner, une autre survivante du cancer du sein, également journaliste de CNN. « Personne ne sort vivant d’ici. Cela va juste arriver. Votre capacité et votre responsabilité sont la façon dont vous allez prospérer. Ma qualité de vie est très importante pour moi. … je me connais, je vouloir vouloir être ici. J’ai donc dû le faire d’une certaine manière pour moi.

L’homme de 51 ans, qui est devenu célèbre lors du « Teen Summit » de BET et a animé « The Ananda Lewis Show » au début, a découvert une boule dans sa poitrine en janvier 2019. Elle a déclaré qu’elle « grandissait probablement depuis un bon moment ». pendant », et elle a d’abord recherché avec vigilance des traitements alternatifs qui ont contribué à maintenir la maladie à distance. Mais finalement, elle est « devenue paresseuse », a-t-elle dit, et a manqué d’argent, ce qui lui a permis de passer à l’étape 4 l’année dernière.

« Quand vous parlez de nos femmes, les femmes noires, qui sont les plus susceptibles d’en mourir, il y a beaucoup de choses liées à ces deux choses qui donnent un peu de sens à cette statistique », a déclaré Lewis.

« Notre incapacité à être à l’aise avec les médecins remonte à loin. Nous avons une méfiance légitime à l’égard de l’industrie médicale et nous devons nous en débarrasser, mais nous n’allons pas nier qu’elle vient de quelque part et qu’elle est réelle.»

Le cancer du sein est le cancer le plus répandu chez les femmes aux États-Unis, à l’exception des cancers de la peau, selon le Société américaine du cancer. Il représente environ un nouveau cancer féminin sur trois chaque année, et les femmes noires sont touchées de manière disproportionnée par la maladie. L’âge médian au moment du diagnostic est légèrement plus jeune pour les femmes noires (60 ans) que pour les femmes blanches (64 ans), et les femmes noires sont plus susceptibles de mourir d’un cancer du sein que toute autre race ou groupe ethnique.

Après avoir entendu parler de la tumeur, Lewis a déclaré que son cancer avait progressé au point où ses médecins – qu’elle a décrit comme des « oncologues traditionnels » – lui ont recommandé de subir une double mastectomie. Lewis a choisi d’essayer des thérapies alternatives même si ses amis, sa famille et sa sœur, médecin et survivante du cancer, lui en ont fait du chagrin.

« Je connais des gens qui [surgery and aggressive treatments] travaillé pour. Mais ce voyage est très personnel et vous devez faire ce qui fonctionne pour vous et seulement pour vous », a déclaré Lewis. « Mon corps a fait ça, il y a quelque chose à comprendre là-bas. »

Lewis a déclaré qu’elle voulait « le comprendre » par elle-même et réduire les toxines environnementales, le stress émotionnel et « tous les pourquoi du cancer » qui contribuent à l’apparition de la maladie. « Si nous ne commençons pas à résoudre ces problèmes, les autres choses ne sont qu’une demi-mesure pour moi, c’est pourquoi je ne l’ai pas fait », a-t-elle déclaré à propos d’éviter la chirurgie, la chimiothérapie et d’autres traitements conventionnels du cancer du sein.

Au début, son plan était d’éliminer les « toxines excessives » d’elle-même parce qu’elle pense que les corps sont « intelligents » et « brillamment faits et nous les gâchons ». Elle a décidé de « garder » sa tumeur et de l’éliminer de son corps d’une manière différente, notamment en se désintoxiquant, en changeant complètement son alimentation et en travaillant sur ses « paysages émotionnels ».

Elle prenait méticuleusement des notes sur ce qu’elle mangeait, comment elle se sentait et même comment elle respirait. Cela a entraîné « une période de ralentissement » qu’elle a jugée très efficace. Puis, la pandémie de COVID-19 a frappé et aucune de ses ressources n’était plus accessible.

Pendant ce temps, la tumeur continuait de croître.

Lewis a déménagé en Arizona et a intégré des approches conventionnelles et naturelles pour traiter la maladie. Elle a subi chimiothérapie potentialisée par l’insulines’est désintoxiquée et a suivi davantage de traitements alternatifs qui ont ramené le cancer au stade 2 en 2021. Mais, a-t-elle dit, elle « a manqué d’argent » et l’assurance n’a pas couvert son approche holistique.

Lorsqu’elle n’a pas pu suivre le régime qui lui avait été prescrit, elle a déclaré : « J’ai juste commencé à laisser ma vie redevenir normale, et cela prend tout, et je voulais quelque chose en retour », a-t-elle déclaré. « Le cancer a une drôle de façon de continuer à croître. »

En octobre 2023, ses examens ont montré que le cancer s’était métastasé le long de sa colonne vertébrale, à travers ses hanches, dans ses ganglions lymphatiques et « presque partout sauf dans mon cerveau ».

«C’était la pire chose que j’ai jamais vécue», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’après avoir subi une scintigraphie osseuse, elle avait ressenti la pire douleur qu’elle ait jamais ressentie. C’était aussi la première fois qu’elle « avait une conversation avec la mort », se sentant frustrée et un peu en colère contre elle-même.

En larmes, Lewis a déclaré à Elam et Sidner qu’elle s’était fracturée la hanche à cause des problèmes osseux qu’elle souffrait et qu’elle n’avait pas pu sortir du lit pendant huit semaines. Lorsqu’elle a récupéré son assurance, elle a repris le traitement et est devenue éligible à de nouveaux types de médicaments.

Lewis a déclaré qu’elle avait conservé « le côté intégrateur » de son approche thérapeutique, qui, selon elle, contribue à réduire les effets secondaires de certains médicaments et a réduit ses tumeurs. Certains d’entre eux sont désormais indétectables.

Pour Sidner, il s’agissait d’un cancer du sein de stade 3, qu’elle a découvert l’année dernière à l’âge de 51 ans. Elle a adopté une approche totalement différente de celle de Lewis : elle était déterminée à « l’éliminer, à le chimio, à le combattre, à le brûler ». [it] en enfer », voulant une réponse immédiate. Même si son cancer concernait un sein, elle a subi une double mastectomie.

« Ce que j’ai soudainement appris – une leçon très dure pour Sara Sidner – c’est que cela n’allait pas être immédiat et que j’ai dû y faire face. Et j’étais énervée », a-t-elle déclaré.

Les deux femmes ont exprimé à quel point il est important que les femmes fassent un auto-examen, apprennent à connaître leur corps et défendent leurs propres intérêts.

Elam, qui appelait Lewis et Sidner ses sœurs et sa « famille choisie », s’est penchée en profondeur sur les expériences des deux femmes dans l’espoir que cela puisse aider les autres.

« Nous sommes là les uns pour les autres dans le meilleur comme dans le pire. Ainsi, lorsqu’elles ont toutes deux commencé leur parcours contre le cancer du sein, je ne savais pas comment les soutenir au mieux et j’ai également réalisé que je n’avais aucune idée à quoi ressemblait le traitement moderne du cancer », Elam a écrit sur Instagram.

La journaliste de télévision s’est dite reconnaissante de leur volonté de lui parler et de « s’ouvrir pleinement au monde ».

« Si nous pouvons amener une seule femme à passer sa mammographie grâce à cette conversation, c’est un succès. Je veux que tout le monde vive longtemps et en bonne santé », a-t-elle écrit.

Lewis inscrit sa réponse dans la section commentaires de l’article.

« Ouf le Chili ! Le trajet de [sic] mourir est RÉEL ! C’était incroyable d’avoir cette conversation avec vous @stephelamtv et @sarasidnertv En espérant les meilleurs résultats pour TOUS qui traversent la vie avec le cancer, je vous aime !