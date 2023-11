MTV propose un spectacle de comédie interactive à l’UT Student Union | Divertissement

Le Comité de programmation culturelle noire et Multicultural Student Life ont collaboré pour co-animer un spectacle humoristique dans le cadre des célébrations de la semaine des retrouvailles, le jeudi 2 novembre.

L’une des émissions populaires de MTV, « Wild N Out », est une comédie interactive présentée à Knoxville pour la soirée. Le spin-off de la soirée, intitulé « Vols ‘N Out », a impliqué les étudiants de l’UT pour une expérience divertissante. Cet événement a eu lieu au sein du syndicat étudiant et a attiré de nombreux participants.

John-Michael Lyons, l’un des coprésidents du Comité de programmation culturelle noire, a ouvert le spectacle et présenté le premier acte.

Alton « Boogie » Williams, comédien de Comedy Central et personnalité de la télévision, a assumé le rôle d’animateur de l’émission. Williams a habilement engagé le public et créé une atmosphère d’excitation et d’anticipation avant que les principaux artistes ne fassent leur apparition.

En montant sur scène, Justina Valentine et Conceited ont lancé le spectacle en orchestrant une danse animée au cours de laquelle ils ont invité le public à participer et à courir la chance de gagner un prix.

Après un échange ludique, Justina Valentine a réussi à persuader Conceited d’augmenter la récompense en argent de 20 $ à 100 $.

Maria Holt, récemment diplômée de l’Université de Hampton avec un baccalauréat ès arts en études internationales, a été la gagnante du concours de danse. Holt est originaire de Knoxville et a déclaré qu’elle était montée sur scène non seulement pour gagner le prix en argent, mais aussi pour se pavaner avec son expérience de danse précédente.

«Je danse depuis l’âge de sept ans», a déclaré Holt. «J’étais dans America’s Got Talent à 15 ans. Je faisais partie d’une compagnie de danse dans mon ancien lycée et d’une équipe de danse hip hop dans mon ancienne université.»

Holt a déclaré qu’elle partagerait l’argent du prix avec le finaliste du dance-off contre lequel elle a joué et utiliserait le reste pour les dépenses alimentaires.

Après le concours de danse, les stars de MTV ont réuni sur scène leurs équipes personnellement sélectionnées. Pendant le reste de l’émission, ces deux équipes se sont affrontées dans une variété de jeux rendus célèbres par « Wild ‘N Out ».

Les étudiants de l’UT ont testé leur improvisation en dehors de la classe en jouant au jeu « In the Classroom ». Le public a rugi alors que les étudiants réfléchissaient sur place à rimer avec l’étudiant devant eux sans répéter aucun des mots du concurrent précédent.

Vers la fin du spectacle, Valentine a déclaré qu’elle voulait que le public se souvienne qu’ils étaient tous une famille en présentant le jeu « Family Reunion ». Les équipes composées d’étudiants de l’UT ont parcouru le public pour sélectionner les personnes à amener sur scène avec elles.

Un par un, les membres de l’équipe présentaient les participants sélectionnés comme des membres de la famille, puis les « rôtissaient ».

Le dernier match de la soirée s’appelait «Wild Style», où le rap freestyle rencontrait un rôti traditionnel. Conceited a partagé quelques mots sur ce jeu après qu’un étudiant de l’UT ait pris le dessus sur lui lors d’un dernier rôti.

Vanited a été critiqué pour sa taille et son statut social en étant comparé à l’un des enfants de Nick Cannon. Le public a haleté, puis a éclaté de rire.

Plus tard, Conceited a déclaré que c’était la partie la plus agréable de sa soirée.

“Ma partie préférée ce soir était en fait le ‘Wild Style’, et l’un des gars m’a vraiment bien compris”, a déclaré Conceited. “Alors, j’ai adoré.”

Le spectacle s’est terminé avec Justina Valentine faisant la promotion de son nouveau travail avec JadaKiss. La star de MTV a commencé à rapper et à danser avec les étudiants tout au long de l’auditorium, terminant la soirée par une soirée dansante.

Après le spectacle, Justina Valentine a déclaré qu’elle aimait l’atmosphère que les étudiants de l’UT apportaient au spectacle.

“L’ambiance de ce soir… tout d’abord, cette école était tellement amusante”, a déclaré Valentine. « Les étudiants étaient extraordinaires. Bien souvent, les élèves seront un peu nerveux, un peu hésitants à jouer à ces jeux parce que certains d’entre eux peuvent être, vous savez, accablants, en particulier des jeux comme « ramassez-le et tuez-le ».

Valentine a noté qu’elle avait repéré de nombreux artistes talentueux sur scène lors de l’événement et pensait qu’ils avaient le potentiel de réussir leur carrière dans l’émission “Wild ‘N Out”.

“Nous avons donc passé un moment formidable”, a déclaré Valentine. “Nous revenons. Nous aimons le Tennessee. Bravo à Knoxville et nous reviendrons chaque fois qu’ils voudront de nous. Et je pense que certains d’entre eux ont un avenir. Je dirai un bon mot à Nick Cannon si quelqu’un veut essayer.