MTV lance enfin une nouvelle série d’Ex On The Beach après des mois de retards

APRÈS des mois passés à être rallumés puis éteints, MTV a enfin largué la nouvelle série d’Ex On The Beach.

L’émission de rencontres sauvages devait commencer à filmer sa 12e série en Colombie cet été après avoir été initialement repoussée de février en raison de la crise de Covid.

PA: Association de la presse

Georgia Steel devait jouer dans Ex On The Beach en Colombie[/caption]

Mais maintenant, les patrons ont décidé de débrancher la fiche après avoir accepté que les restrictions de voyage rendaient impossible la production.

Les membres de la distribution, dont l’ancien footballeur de Liverpool et de Stoke City, Jermaine Pennant, et Jack Fincham et Georgia Steel de Love Island, se sont maintenant fait dire: « Ce n’est pas vous, c’est nous » par les producteurs. Un initié de la télévision a déclaré: «Les patrons étaient vraiment optimistes. Ex On The Beach serait en mesure de continuer alors que le monde commençait à se déverrouiller.

«Ils ont obtenu une villa de luxe pour la nouvelle série sur une île à couper le souffle au large de la côte colombienne dans le but d’attirer les Britanniques en quête de vacances tropicales. Mais, comme pour Love Island l’année dernière, aucun emplacement de secours n’a été organisé.

«Après quelques tentatives frénétiques pour faire sortir tout le monde en Amérique du Sud, ils ont accepté que ce n’était tout simplement pas censé être.

PA: Association de la presse

Le footballeur de Stoke City Jermaine Pennant était également membre de la distribution[/caption]

«Les dirigeants ont passé la semaine dernière à le dire au casting et à l’équipage que la série est arrêtée dans un avenir prévisible.»

MTV espérait retourner à la plage après avoir lancé le spin-off londonien Celeb Ex In The City au milieu du lock-out l’année dernière.

Megan Barton Hanson et Amy Hart de Love Island ont été rejoints dans l’émission par l’ex-Summer Monteys-fullam de Paul Hollywood, la star de Hollyoaks Malique Thompson-dwyer, l’ancienne chanteuse de Sugababes Amelle Berrabah et Calum Best.

Avec un peu de chance, la liste verte des destinations étrangères ne tardera pas à susciter une passion brûlante.

LIRE LA SUITE POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA COLONNE TV BIZARRE DE ROD McPHEE

Un point pour les Allemands

APRÈS l’annulation du concours Eurovision de la chanson de l’année dernière, les actes de cette année semblent plus farfelus que jamais, comme le montrent ces clichés.

L’Allemand Jendrik sera accompagné d’une main dansante pour sa chanson I Don’t Feel Hate.

Éclaboussure

L’Allemand Jendrik joue à côté d’une main dansante[/caption]

Éclaboussure

Le candidat britannique à l’Eurovision James Newman[/caption]

Éclaboussure

L’Albanie Anxhela Peristeri est une chanteuse morte pour J-LO[/caption]

Le britannique James Newman a pratiqué sa chanson Embers dans un trench-coat en cuir, mais n’a pas pu surpasser l’Albanie Anxhela Peristeri – une chanteuse morte pour J-LO.

La première demi-finale est diffusée sur BBC4 demain à 20 heures. Les doigts croisés James peut battre Jendrik et sa mitaine géante.

SAS: Who Dares Wins, l’instructeur Mark «Billy» Billingham a insisté sur le fait que la série Channel 4 est encore plus intense qu’il n’y paraît à la télévision. Il a dit: «Vous avez besoin de résilience, vous avez besoin de courage, vous avez besoin de détermination. Vous n’êtes pas venu ici pour obtenir vos 15 minutes de gloire – ce n’est pas Love Island. «

T-Ruth sur le jeu

CHANNEL 4 aborde la question de savoir si le jeu est en train de gâcher le football avec l’aide d’un poids lourd politique.

L’ancienne chef du Parti conservateur écossais, Ruth Davidson, dirigera l’enquête dans son premier documentaire télévisé.

Pennsylvanie

L’ancienne chef du Parti conservateur écossais, Ruth Davidson, ouvrira une enquête sur le jeu[/caption]

Ruth Davidson s’attaque au jeu et au football se penchera sur la croissance de la publicité sur les jeux d’argent dans le football, l’impact des nouvelles technologies et les inquiétudes quant au tort qu’elles font aux fans, en particulier aux jeunes supporters.

Ruth, supporter de Dunfermline Athletic, a déclaré: «Des ligues aux émissions, des chemises aux stades, les sociétés de jeux se sont infiltrées dans tous les coins et recoins du jeu.

«Je voulais savoir quel préjudice potentiel cela avait causé et si nous devions repenser radicalement pour sevrer le football de sa dépendance au jeu.»

L’exposé d’une heure devrait être diffusé plus tard cette année.

L’actrice de BRIDGERTON Phoebe Dyvenor se dit fière de son alter ego Daphné pour avoir mis le duc de Rege-Jean Page en sac. Elle a déclaré au site Web Date limite: «À une époque où les femmes n’avaient qu’une seule option. . . Je l’admirais davantage parce qu’elle y était parvenue, mais elle a mis les choses au point et a aussi trouvé l’amour.





Un ami mourant a inspiré le Dr Alex

La star de LOVE Island devenue conseiller du gouvernement, le Dr Alex George, a révélé l’inspiration tragique derrière lui en participant à l’émission.

Il était sur le point de rejeter l’offre d’entrer dans la villa en 2018 lorsqu’il s’est souvenu des derniers mots de sa copine d’université Freya Barlow, qui a perdu une bataille contre le cancer à l’âge de 22 ans.

Il a déclaré lors d’un entretien avec la société d’événements Fane Productions: «Nous nous sommes assis et avons dit au revoir. Elle a dit: « Je sais que vous êtes un introverti qui se cache loin de tout. Je ne peux pas vivre la vie que je veux. Je veux que vous alliez là-bas et que vous saisissiez des opportunités ».

«Ce serait facile pour moi de dire:« Je suis médecin, je ne fais pas ça », et je me suis dit:« Non, je vais le faire ».»