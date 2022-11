MTV EMAs 2022 : Taylor Swift remercie ses fans alors qu’elle remporte quatre prix prestigieux | Actualités Ents & Arts

Taylor Swift a dominé les MTV Europe Music Awards de cette année, remportant quatre des six gongs pour lesquels elle était en lice – meilleur artiste, meilleure vidéo, meilleure pop et meilleure vidéo longue durée.

Il y avait eu de grands espoirs pour certaines des stars britanniques en lice pour des récompenses – dont Adele, Ed Sheeran et Styles Harryqui avait mené les nominations, cependant – Swift s’est avérée être la reine des MTV EMA.

La mégastar de 32 ans – qui récemment a réenregistré certains de ses premiers tubes afin de reprendre le contrôle de son travail – a félicité sa légion de fans (connus sous le nom de Swifties) alors qu’elle acceptait chaque prix, les remerciant pour leur soutien indéfectible.

Image:

Le couple puissant Taika Waititi (L) et Rita Ora ont animé la soirée



Lorsqu’il a été présenté avec le meilleur gong d’artiste par la star de Baywatch, David Hasselhoff, Swift a déclaré à l’auditorium des fans hurlants: “Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie même pour moi de faire cela comme carrière…

“Il n’y a pas un seul instant où je prends ça pour acquis. Je t’aime tellement, je n’arrive pas à croire que je puisse faire ça comme un travail, et c’est grâce à toi. Merci beaucoup.”

Les prix internationaux annuels de la musique, qui ont eu lieu à Düsseldorf, en Allemagne, et ont été organisés par le couple de célébrités Rita Ora et Taika Waititi, ont également vu des stars telles que Nicki Minaj, Muse et Gorillaz remporter des gongs de 20 catégories non sexistes.

Les performances de la soirée comprenaient Stormzy – qui, loin de son style habituel, a interprété sa ballade Fire Babe à la télévision pour la première fois – ainsi que de la musique live de Lewis Capaldi, Bebe Rexha et les gagnants de l’Eurovision Kalush Orchestra.

La star britannique de TikTok et finaliste de l’Eurovision Sam Ryder a également apporté un peu de glamour à l’Eurovision à la soirée, en remettant le prix de la meilleure collaboration au DJ français David Guetta et à la star américaine Bebe Rexha. Guetta a également remporté le meilleur acte électronique.

Il y avait même un message enregistré surprise de la vedette hollywoodienne Tom Cruise, présentant la chanson à succès Top Gun: Maverick de OneRepublic, I Ain’t Worried.

Alors que sa nuit de victoires se poursuivait, Swift a accepté le prix de la meilleure vidéo longue durée – qui était l’une des deux nouvelles catégories cette année – du chanteur / compositeur Julian Lennon, le fils de feu John Lennon.

Image:

Swift, acceptant encore un autre prix



Alors qu’elle montait sur scène, Swift a de nouveau félicité ses fans pour leur soutien continu, leur disant : “Vous êtes la raison pour laquelle quelque chose m’est arrivé.”

Elle a expliqué: “J’écris et réalise mes vidéoclips depuis longtemps, mais c’était le premier court métrage que j’ai réalisé et j’avais l’impression d’avoir tellement appris sur moi-même que la réalisation d’un film peut être une extension naturelle de ma narration juste comme l’écriture de chansons.”

La star de Stranger Things, Sadie Sink, et l’acteur de Teen Wolf, Dylan O’Brien, ont joué dans le clip qui est devenu viral plus tôt cette année après que les fans ont spéculé que la chanson était basée sur celle de Swift. rupture avec l’acteur Jake Gyllenhaal.

En plus du prix de longue durée, il a également remporté la meilleure vidéo, avec Swift disant aux fans: “Cela ne s’est presque jamais produit”, expliquant ensuite que lorsqu’elle a sorti la chanson pour la première fois il y a 10 ans, ce n’était pas un single, et n’a pas ‘t ont une vidéo.

Elle a poursuivi: “Je ne peux expliquer cela qu’en disant que les fans voulaient que cela se produise. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour cela.”

Image:

Les lauréats de l’Eurovision Kalush Orchestra se sont produits



La vidéo a également remporté la prestigieuse vidéo du gong de l’année aux MTV Video Music Awards plus tôt cette année.

Lorsqu’on lui a remis le prix du meilleur pop, Swift a plaisanté: “Vous devez porter beaucoup de paillettes et apprendre la chorégraphie et c’est très difficile.”

Elle a dominé les charts à travers le monde ces dernières semaines suite à la sortie de son nouvel album Midnights – l’album le plus vendu de l’année.

Nicki Minaj a remporté le prix de la meilleure chanson avec Super Freaky Girl, ainsi que celui du meilleur numéro de hip hop.

Malgré le plus grand nombre de nominations (sept), l’ex-star de One Direction, Harry Styles, n’a remporté qu’un seul prix dans la soirée – celui de la meilleure performance live. Il n’était pas là en personne pour récupérer son prix.

Image:

Muse a remporté le meilleur groupe de rock, dédiant son album au “peuple d’Ukraine et aux femmes d’Iran”



Le meilleur groupe de rock est allé à Muse, qui a ouvert la cérémonie avec son nouveau morceau Will Of The People.

Refusant de fuir les dures vérités politiques au milieu du glamour de la nuit du showbiz, le chanteur principal Matt Bellamy a déclaré au public de MTV : “Nous aimerions dédier tout cet album au peuple ukrainien et aux femmes iraniennes qui se battent pour leur la liberté que nous célébrons ce soir.”

Gorillaz – dirigé par la star de Blur Damon Albarn – a remporté le prix du meilleur groupe alternatif, tandis que Sam Smith a pris la vidéo pour de bon.

C’était aussi une bonne soirée pour la K-pop, avec le groupe sud-coréen Seventeen qui a remporté le meilleur nouvel acte et la meilleure poussée, Blackpink qui a remporté la meilleure performance métaverse (la deuxième nouvelle catégorie de la soirée) et l’un des membres du groupe, Lisa, qui a remporté le meilleur Acte K-pop et BTS prenant les plus grands fans.

Le meilleur interprète latin est allé à Anitta et le meilleur R&B à la star américaine Chloe.

Les MTV EMAs 2022 ont été diffusés en direct sur MTV le dimanche 13 novembre. Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission MTV EMA 2022 à partir du 14 novembre sur Paramount + UK