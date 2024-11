MTV Canada cessera ses ondes d’ici la fin de l’année, confirme Bell Média – CP24

TORONTO — Bell Média met fin à MTV Canada, marquant ainsi la fin de l’activité de la chaîne après des années passées à offrir aux téléspectateurs du contenu de culture pop, de télé-réalité et de musique.

La chaîne cessera d’émettre le 31 décembre, a confirmé un porte-parole de Bell, citant comme raison « un changement d’auditoire » sur les chaînes spécialisées.

Le contenu canadien original ne sera pas affecté par le changement, affirme le géant des médias.

MTV Canada a été lancée en 2006 en tant que chaîne spécialisée du réseau CTV, offrant aux Canadiens une version localisée de la marque MTV.

En plus de diffuser des émissions de télé-réalité telles que « The Hills » et « Teen Mom », elle présentait l’émission phare « MTV Live », qui a lancé la carrière de l’animateur Dan Levy, qui a ensuite co-créé la comédie primée aux Emmy Awards. Schitt’s Creek.

Ces dernières années, MTV Canada s’est éloignée des émissions hébergées et s’est concentrée sur la diffusion d’émissions de téléréalité américaines telles que « Jersey Shore : Family Vacation » et « Floribama Shore ».

Bell Média affirme que les amateurs d’émissions non scénarisées et de téléréalité peuvent profiter de ces émissions sur leur service de diffusion en continu Crave et sur le site Web de CTV.

Alex Nino Gheciu, La Presse Canadienne