MTS Blue Line a peut-être été exposé à la tuberculose – NBC 7 San Diego

Le programme de lutte contre la tuberculose du comté travaillait mardi avec le système de transport métropolitain pour informer les usagers de la ligne bleue du tramway qu’ils étaient potentiellement exposés à la tuberculose et qu’ils couraient un risque de la contracter.

L’exposition s’est produite entre le 27 janvier et le 29 février de cette année, et les itinéraires spécifiques concernés sont :

La Ligne Bleue entre le 24th Street Transit Center et le Barrio Logan Transit Center, du lundi au vendredi, selon un horaire incohérent mais généralement entre 10h30 et 14h30 dans la plage horaire ci-dessus ; et

La ligne bleue entre le centre de transit de San Ysidro et le centre de transit de la vieille ville environ entre 5 h et 7 h, et de la vieille ville à San Ysidro entre 18 h et 19 h le vendredi 16 février.

Étant donné que les expositions se sont produites à des heures incohérentes, la probabilité qu’un coureur ait de longues durées d’exposition cumulées est faible, selon le comté. On ne sait pas que ces expositions sont associées à des expositions précédemment signalées sur le système MTS.

La tuberculose est une maladie aéroportée qui se transmet de personne à personne par l’inhalation de bactéries présentes dans l’air. Les personnes exposées fréquemment et de manière prolongée à l’intérieur à une personne atteinte de tuberculose devraient se faire tester.

« Les symptômes de la tuberculose active comprennent une toux persistante, de la fièvre, des sueurs nocturnes et une perte de poids inexpliquée », a déclaré le Dr Wilma Wooten, responsable de la santé publique du comté, dans un communiqué.

« La plupart des personnes infectées après une exposition à la tuberculose ne tombent pas malades immédiatement. C’est ce qu’on appelle une infection tuberculeuse latente. Certaines personnes infectées par la tuberculose tomberont malades à l’avenir, parfois même des années plus tard, si leur infection tuberculeuse latente n’est pas traitée. Les analyses de sang et les tests cutanés sont efficaces pour déterminer si une personne a été infectée. »

Prendre des médicaments contre l’infection tuberculeuse latente peut guérir l’infection et empêcher les gens de contracter une tuberculose active.

Selon le comté, le risque d’infection tuberculeuse est plus élevé chez les personnes ayant passé plusieurs heures d’exposition cumulée à l’intérieur à une personne atteinte de tuberculose. De brèves interactions avec un coureur malade sont moins susceptibles de conduire à une infection tuberculeuse que des expositions prolongées ou répétées.

Le programme de contrôle de la tuberculose du comté a enregistré 193 cas de tuberculose dans le comté en 2020, 201 personnes en 2021 et 208 personnes en 2022. En 2023, le comté a enregistré 243 personnes atteintes de tuberculose active.

On estime que 175 000 personnes dans le comté de San Diego souffrent d’une infection tuberculeuse latente et risquent de développer une tuberculose active sans traitement préventif, ont indiqué les responsables de la santé. Les personnes dont le test de dépistage de la tuberculose est positif, mais qui ne présentent pas de symptômes de tuberculose active, devraient passer une radiographie pulmonaire et parler à un médecin, car elles pourraient probablement avoir une infection tuberculeuse latente.

Toute personne souhaitant plus d’informations sur cette exposition potentielle doit appeler le programme de contrôle de la tuberculose du comté au 619-692-5565.