MTL@NYI : Ce que vous devez savoir

COMPARAISON DES ÉQUIPES

Les Islanders ont eu chaud et froid lors de leur début de saison 1-1-2. Un effort de quatre buts contre le Utah Hockey Club lors de son premier match de saison et une victoire de 6-2 contre l’Avalanche du Colorado sur la route sont des signes de ce que New York peut présenter offensivement. Cependant, deux défaites par blanchissage lors de leurs quatre premiers matchs ont suscité des inquiétudes, faisant écho aux 22 défaites de la saison dernière.sd-infraction classée. Les unités spéciales ont été particulièrement difficiles à gérer pour le groupe de Roy, qui, malgré la petite taille de l’échantillon, se classe parmi les 10 derniers en termes de pourcentage en avantage numérique et en désavantage numérique. À domicile pour la deuxième fois seulement cette année, les Isles chercheront à donner à leurs partisans de quoi se réjouir samedi.

Montréal cherche à rebondir après une défaite peu convaincante de 4-1 contre les Kings de Los Angeles au Centre Bell jeudi. Avec des victoires lors de deux de leurs cinq sorties et deux séquences de quatre buts pour débuter la nouvelle campagne, les Canadiens ont également fait preuve d’éclat offensif. Cependant, l’attaque est au point mort ces derniers temps, ne produisant qu’un seul but lors des quatre derniers matchs de l’équipe. périodes. Cole Caufield, qui a trouvé le fond du filet à chacun de ses trois premiers matchs, et Nick Suzuki, qui n’a pas encore marqué cette saison, joueront un rôle déterminant dans la conduite de l’offensive du Tricolore contre une défense typiquement avare des Islanders.

EN CHIFFRES : HABS-ISLES

Suzuki et Caufield ont tous deux connu du succès contre les Islanders, chacun marquant en moyenne un point par match ou mieux contre l’adversaire de la division Métropolitaine au cours de leur carrière.

Les Canadiens ont battu les Islanders 2-1 lors de la série de la saison dernière. En regardant plus loin, les équipes ont divisé leurs 10 derniers affrontements au milieu, chaque équipe en remportant cinq. Notamment, cinq des six derniers face-à-face se sont décidés par un seul but, ce qui montre à quel point ces équipes sont très proches.

Voici comment les Canadiens et les Islanders se comparent en chiffres :