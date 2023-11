MTG et GOP utilisent une règle obscure pour tenter de payer aux responsables de Biden seulement 1 $

La représentante Marjorie Taylor Greene participe à une audience du comité de surveillance de la Chambre intitulée « Les bases d’une enquête de mise en accusation du président Joseph R. Biden, Jr ». sur Capitol Hill le 28 septembre 2023, à Washington, DC. Drew Angerer/Getty Images

En 1876, la Chambre a adopté la règle Holman pour la toute première fois.

Après des siècles de modifications, la règle permet aux législateurs de réduire les salaires des employés fédéraux.

La règle a été utilisée 36 fois cette année par les républicains de la Chambre.

La représentante Marjorie Taylor Greene et les républicains de la Chambre tentent de remettre à la mode une obscure règle de la Chambre datant du 19e siècle.

Depuis le début de la législature du Congrès en janvier, les républicains de la Chambre des représentants ont profité de la « règle Holman » et ont introduit 36 amendements distincts aux projets de loi de crédits dans le but de réduire les salaires de certains responsables de l’administration Biden et employés fédéraux à seulement 1 $.

Créée par le représentant William S Holman en 1876, la règle permettait à l’origine uniquement aux membres de la Chambre d’ajouter des amendements aux lois de crédits réduisant le salaire de certains fonctionnaires. Plus d’un siècle plus tard, la règle a été modifiée pour permettre aux législateurs de supprimer des programmes gouvernementaux de manière tout aussi détournée.

Ces derniers mois, Greene a été le principal sponsor de quatre des amendements visant à réduire les salaires du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, du secrétaire aux Transports Pete Buttigieg, du secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et du PDG de l’Agence américaine pour les médias mondiaux, Amanda Bennett.

“Pothole Pete a organisé de fausses balades à vélo jusqu’à la Maison Blanche et a utilisé des avions privés financés par les contribuables pour recevoir des récompenses pour la façon dont certaines personnes ont des relations sexuelles”, a posté Greene sur Xfaisant référence au déplacement du secrétaire aux transports pour recevoir un prix d’une organisation LGBTQ canadienne.

Parmi les amendements de Greene, la majorité à la Chambre en a finalement approuvé trois. Les législateurs de la chambre se sont mis d’accord sur des amendements similaires concernant les salaires de six autres responsables, dont le secrétaire d’État Antony Blinken et le directeur du Bureau pour la diversité, l’équité et l’inclusion du ministère de la Défense, Cyrus Salazar.

Bien qu’il n’y ait pratiquement aucune possibilité que l’un des amendements figure dans les projets de loi de crédits définitifs convenus après les révisions du Sénat, les républicains de la Chambre ont continué à utiliser la règle Holman pour gagner des points auprès de leur base.

La règle Holman n’a pas toujours été incluse dans les ensembles de règles depuis son introduction en 1876 – la règle a été supprimée et réajoutée au livre de règles de la Chambre à de nombreuses reprises.

La règle a été rétablie pour la dernière fois en janvier 2022, après que le Parti républicain a pris de très peu le contrôle de la Chambre des représentants, lorsque le représentant Kevin McCarthy a finalement concédé à ses résistants et a rétabli la règle Holman pour le 118e Congrès.

Le 115e Congrès a également brièvement institué la règle Holman, bien que le corps du Congrès n’ait jamais adopté un seul amendement l’utilisant.