La représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a déposé jeudi une résolution visant à censurer la représentante démocrate Rashida Tlaib, membre du « Squad », du Michigan, pour « activité antisémite » à la suite des attaques terroristes du Hamas contre Israël.

Tlaib a répété les propos du Hamas réclamer qu’Israël a bombardé un hôpital à Gaza et qu’il a fallu cinq jours à la députée pour condamner les attaques terroristes du 7 octobre. Greene a cité une manifestation anti-israélienne du 18 octobre au Capitole américain qui a suivi le discours de Tlaib dans lequel elle sanglotait sur l’allégation du Hamas concernant l’attentat à la bombe contre un hôpital, ainsi que sur ses actions et déclarations antérieures, pour justifier son raisonnement visant à censurer la députée : selon à son texte.

“Je viens de présenter ma résolution visant à censurer Rashida Tlaib comme ayant le privilège de forcer un vote à la Chambre dans deux jours législatifs”, a déclaré Greene. a écrit dans un tweet. « Tlaib a mené une insurrection pro-Hamas dans le complexe du Capitole, a affiché à plusieurs reprises ses convictions antisémites et sa haine pour Israël. Elle doit être tenue responsable et censurée. (EN RELATION : Les membres de « Squad » n’ont pas encore supprimé les tweets accusant Israël d’avoir bombardé un hôpital)

Tlaib et ses collègues membres du « Squad » Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota et Cori Bush du Missouri, ainsi que plusieurs autres démocrates, ont voté mercredi contre la résolution de la Chambre visant à soutenir Israël et à condamner les attaques terroristes du Hamas.

Tlaïb libéré une déclaration lundi revenant sur l’affirmation démentie selon laquelle une frappe aérienne israélienne a tué près de 500 personnes à l’hôpital de Gaza. La députée n’a pas encore supprimé son initiale tweeter face aux bombardements.

« Les médias et les analystes tiers ont émis des doutes sur les affirmations et les preuves présentées par Israël et le ministère de la Santé de Gaza, et je suis d’accord avec les Nations Unies sur la nécessité d’une enquête indépendante », a écrit Tlaib dans le communiqué. « Je ne peux pas accepter sans réserve les dénégations de responsabilité d’Israël comme des faits, en particulier à la lumière de la confirmation de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle Israël a bombardé de nombreuses installations médicales à Gaza et des rapports de la Société du Croissant-Rouge palestinien faisant état de menaces constantes de l’armée israélienne d’évacuer les hôpitaux. »

Les États-Unis ont reçu des renseignements « hautement fiables » selon lesquels Israël n’était pas responsable de l’attentat à la bombe et que l’incident avait plutôt été causé par un raté du Jihad islamique palestinien.

Le sénateur John Fetterman de Pennsylvanie a critiqué ses collègues démocrates à la Chambre pour avoir conclu hâtivement qu’Israël était responsable de l’attentat, le qualifiant de « vraiment inquiétant ».

Tlaib n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

