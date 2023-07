Mt 700: Ashwin rejoint le club d’élite derrière seulement Anil Kumble et Harbhajan Singh

Le premier jour du premier test entre l’Inde et les Antilles appartenait au magicien du spin Ravichandran Ashwin. Il avait les frappeurs des Antilles en fuite alors qu’il brisait leur résistance avec un jeu de quilles formidable. Il a également réalisé de nombreux exploits dans la journée. À la deuxième session du jour 1, Ashwin a attrapé 4/49 et est devenu le troisième quilleur indien à atteindre 700 guichets alors que les hôtes des Antilles étaient à 137 pour huit.

Ashwin a franchi le cap lorsqu’il a renvoyé Alzarri Joseph (4) pour son troisième guichet. Il est le troisième Indien après Anil Kumble (956) et Harbhajan Singh (711) à atteindre le cap tant convoité.

Plus tard, il a refusé à Alick Athanaze une cinquantaine à ses débuts, le renvoyant à trois points du jalon. Ashwin a réalisé une rare distinction en obtenant les guichets du père et du fils dans son illustre carrière de test lorsqu’il a renvoyé Tagenarine Chanderpaul le jour de l’ouverture du premier test contre les Antilles. Ashwin, qui avait fait ses débuts en test en 2011 à New Delhi, avait renvoyé le père de Tagenarine, Shivnarine Chanderpaul, lors de sa première apparition dans le format le plus long.

Ashwin avait piégé Chanderpaul senior en tête lors de la deuxième manche de ce test match qui s’était déroulé il y a 12 ans.

Ashwin, qui avait 474 guichets de test avant ce match, a battu la jeune Tagenarine avec une beauté et est devenu le cinquième quilleur du monde de cricket à renvoyer à la fois père et fils au cours de sa carrière.

Curieusement, ce sont les Chanderpauls, qui figurent trois fois dans la liste du duo père et fils écarté par le même quilleur.

Le quilleur rapide australien Mitchell Starc et l’off-spinner sud-africain Simon Harmer sont les deux autres quilleurs qui avaient renvoyé Shivnarine et Tagenarine.

Peut-être que cela a à voir avec la longévité de Chanderpaul senior alors qu’il a pris sa retraite en 2015, alors que son fils a fait ses débuts aux tests l’année dernière.

Avec entrées PTI