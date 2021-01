Michelle Ballantyne a quitté les conservateurs écossais l’année dernière

Un MSP qui s’est présenté l’année dernière pour être le leader des conservateurs écossais dirigera le parti sceptique de Nigel Farage lors des élections à Holyrood de l’année prochaine.

Michelle Ballantyne, qui a été vaincue par Jackson Carlaw l’année dernière et a ensuite quitté les conservateurs en raison de désaccords avec son successeur Douglas Ross, a été annoncée hier en tant que chef écossais de Reform UK, la réincarnation par M. Farage du Brexit Party.

Lors de son lancement lundi, Richard Tice, le président de Reform UK, a déclaré que les restrictions de verrouillage causaient « une misère et des souffrances humaines indicibles » et qu’il était vital pour l’humanité d’apprendre à vivre avec le virus.

Mme Ballantyne a déclaré que les verrouillages n’avaient pas fonctionné et a déclaré que l’Écosse avait besoin d’une stratégie de sortie claire des restrictions de Covid.

Reform UK est la nouvelle incarnation du Brexit Party – STEVE FINN PHOTOGRAPHY / Steve Finn

Le parti vise au moins cinq sièges aux élections de Holyrood de l’année prochaine et devrait figurer sur des listes régionales plutôt que dans des circonscriptions. Il y a huit circonscriptions régionales en Écosse, et sous le système électoral de Holyrood, les petits partis peuvent généralement revendiquer un siège s’ils remportent un peu plus de cinq pour cent des seconds votes, utilisés pour élire les députés régionaux.

M. Farage a félicité Mme Ballantyne comme une militante «intrépide», bien qu’elle ait déclaré au Daily Telegraph qu’elle avait une autonomie totale sur le parti en Écosse.

Mme Ballantyne a quitté les conservateurs écossais en novembre, frustrée par le soutien du parti aux restrictions de verrouillage du gouvernement écossais.

Ravi aujourd’hui de lancer ReformUK Scotland avec notre nouveau leader écossais, Michelle Ballantyne MSP qui se joint à nous après avoir été avec les conservateurs écossais. Michelle apportera une expérience concrète de bon sens au débat sur la manière d’améliorer l’Écosse pour tous. pic.twitter.com/4Q8cgQtHuI – Richard Tice (@TiceRichard) 11 janvier 2021

«Depuis le début de la pandémie, j’ai toujours pensé que nous aurions peut-être dû adopter une approche différente», a déclaré Mme Ballantyne lors d’une conférence de presse en ligne pour annoncer sa nomination en tant que leader écossais.

«Je pense que nous aurions dû protéger les personnes vulnérables et permettre à une grande partie de l’économie d’aller de l’avant. Si vous regardez le montant qui a été dépensé pour la pandémie, nous aurions pu fournir un soutien bien financé pour protéger nos citoyens vulnérables.

«Vous pouvez voir très clairement que le verrouillage n’a pas fonctionné. Mais il n’est pas bon de parler de ce qui a été fait, nous devons regarder où nous allons à partir d’ici et comment nous sortir de cette situation de verrouillage.

«Mais je parlerai du fait que les dommages collatéraux qui ont été causés à la suite des décisions qui ont été prises pour gérer Covid sont bien, bien plus importants que les dommages de Covid.»

Le parti s’opposera également à un nouveau référendum sur l’indépendance et s’engagera à ce que les impôts décentralisés ne soient pas plus élevés que ceux fixés par le gouvernement britannique.

Mme Ballantyne a remporté environ un quart des voix lors de la course à la direction écossaise l’année dernière, lors d’une course à deux contre M. Carlaw.

Un porte-parole des conservateurs écossais a déclaré: «Seuls les conservateurs écossais peuvent défier le SNP à travers l’Écosse et arrêter à nouveau leur campagne pour indyref2, comme nous le faisons depuis 2014.»