MSNBC a annoncé que Rashida Jones prendrait la présidence, faisant d’elle la première femme noire à diriger une importante chaîne d’information par câble.

Jones, qui est actuellement vice-président senior de MSNBC News, succèdera au président de longue date du réseau Phil Griffin en février.

Elle a été dans la division des nouvelles de NBCUniversal pendant sept ans, en tant que productrice exécutive et rédactrice en chef avant d’être promue à son poste actuel.

Rashida Jones deviendra la première femme noire à diriger un important réseau d’information par câble

Griffin, 64 ans, travaille chez MSNBC depuis son lancement en 1996 et en tant que président depuis 2008.

Phil Griffin est au réseau depuis ses débuts et part après 25 ans

Il a déclaré à Cesar Conde, le président de NBC News Group, après l’élection, qu’il souhaitait se retirer, selon le Wall Street Journal.

«Rashida connaît et comprend MSNBC, en partie parce que c’est là qu’elle a commencé lorsqu’elle a rejoint le NBCU il y a sept ans», a déclaré Conde, dans une note adressée au personnel.

«Elle sait que ce sont les gens qui travaillent ici qui le rendent formidable, et elle comprend sa culture.

«Elle apprécie également l’impact et le potentiel de la marque.»

MSNBC, comme tous ses rivaux, a vu ses notes monter en flèche pendant les élections et au cours de la pandémie de coronavirus.

Pourtant, l’activité de MSNBC est en retard sur celle de ses deux principaux rivaux, Fox News et CNN.

Fox News devrait obtenir près de 2,98 milliards de dollars de revenus provenant de la publicité et des frais d’affiliation, selon la société d’études de marché Kagan.

On voit CNN capturer plus de 1,72 milliard de dollars.

MSNBC, quant à lui, devrait gagner un peu moins de 1,11 milliard de dollars.

Jones a publié une photo sur son compte Twitter de la préparation du débat présidentiel

Les dirigeants de nombreux réseaux d’information par câble se préparent à une baisse potentielle du nombre de téléspectateurs en 2021, une dynamique typique de la couverture de l’année suivant une élection présidentielle.

Jones a fait ses débuts dans les médias en 2000, travaillant dans une chaîne de télévision locale à Norfolk, en Virginie, avant de travailler en tant que productrice à The Weather Channel.

Variety a rapporté que Jones était bien considéré parmi les stars du réseau et qu’il était ami avec Rachel Maddow.

Elle était plus récemment en charge de la couverture des nouvelles de dernière heure à la fois sur NBC News et MSNBC ainsi que sur la programmation des nouvelles de jour et de week-end à MSNBC.

MSNBC a récemment retravaillé ses horaires de jour et de week-end de manière à donner plus de temps à Nicolle Wallace, une présentatrice de fin d’après-midi qui est un favori interne de l’entreprise, et à ajouter des ancres d’horizons divers au programme du samedi et du dimanche du réseau.