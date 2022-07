MSNBC bat Fox News pour la septième fois consécutive alors que l’audience augmente pour 1/6 audiences

Facebook



Pour la septième fois consécutive, la couverture des audiences du comité 1/6 de MSNBC a terminé numéro un sur Fox News.

MSNBC a fourni les données d’évaluation à PoliticusUSA :

Lors de l’audience du mardi après-midi du 6 janvier (12/07 ; 13h-16h), MSNBC a de nouveau été n°1 des informations par câble, attirant plus de 3 millions de téléspectateurs, selon Nielsen Fast Nationals.

En plus de son classement n ° 1 lors de l’audience, MSNBC a terminé n ° 1 des informations par câble lors de la couverture d’audience prolongée (12h-16h), de la journée (10h-16h) et de la journée totale (6h-2h).

MSNBC a eu sa plus grande audience A25-54 à ce jour pour une audience de jour le 6 janvier avec 392 000 téléspectateurs (selon Fast Nationals). L’audience A25-54 de MSNBC a augmenté pour la quatrième audience consécutive.

Par rapport à la moyenne d’audience diurne de MSNBC, MSNBC a enregistré des gains d’audience parmi les téléspectateurs totaux (+ 5%) et A25-54 (+ 29%).

Les téléspectateurs se sont plaints de la couverture par MSNBC des audiences de jour, principalement à cause des personnes qu’ils choisissent d’utiliser pour ancrer. Andrea Mitchell finit généralement par avoir tendance sur Twitter car les téléspectateurs de MSNBC ont pris l’habitude de se plaindre de son rôle.

Le récapitulatif des heures de grande écoute dirigé par Rachel Maddow et les hôtes des heures de grande écoute du réseau n’a pas attiré plus de téléspectateurs que Tucker Carlson et Sean Hannity de Fox, mais Fox News est généralement en tête des audiences de jour, donc la victoire de MSNBC est significative.

Le grand nombre est le nombre croissant de téléspectateurs. De plus en plus de personnes se connectent à MSNBC au fur et à mesure que les audiences progressent, et la croissance de 29% parmi les téléspectateurs âgés de 25 à 54 ans suggère que les téléspectateurs plus jeunes commencent à se connecter.

Les notes de MSNBC prouvent que Fox News a commis une erreur en ne télévisant pas les audiences. Les gens se connectent et la mauvaise nouvelle pour les républicains est que le nombre de téléspectateurs augmente.