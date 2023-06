MSN1 Express s’installe à Plainfield – Shaw Local

Mike Narkys a déménagé son entreprise de logistique de 118 camions à Plainfield, la dernière étape importante pour l’immigrant lituanien qui a commencé avec un camion il y a 12 ans

Le nouvel emplacement de MNS1 Express Inc. est le dernier ajout au Plainfield Business Park, un développement créé grâce à un partenariat entre le village et Northern Builders.

Pour Narkys, le bâtiment de 26 100 pieds carrés et l’espace supplémentaire pour le stationnement des camions ont fourni l’occasion de consolider les opérations d’une entreprise dont les antécédents de croissance ont été reconnus à deux reprises par Inc. Magazine.

Le secret de son succès ?

« Je ne sais pas », a déclaré Narkys, « juste un travail acharné et un peu de chance. »

Narkys, qui a américanisé son prénom, Mindaugas, depuis son arrivée en Amérique à l’adolescence avec sa famille il y a 20 ans, a commencé petit.

Il s’agissait d’une opération à un seul camion liée à une plus grande entreprise. Il a ajouté un deuxième camion en 2013 et un troisième en 2014.

« Quand j’avais trois camions, j’y allais tout seul », raconte l’homme d’affaires de 35 ans.

Inc. Les prix du magazine reconnaissant la croissance de MNS1 Express Inc. sont exposés dans le bureau du président de l’entreprise, Mike Narkys. (Bob Okon)

La croissance de l’entreprise depuis lors a été reconnue par Inc. Magazine en 2019 avec un prix Inc. 500 et en 2021 avec un prix Inc. 5000 Regionals.

MNS1 Express fournit des services logistiques aux entreprises qui ont besoin de transporter des marchandises. Son plus gros client est Menards, le détaillant de rénovation domiciliaire.

L’entreprise, qui compte environ 100 employés, a déménagé de Bolingbrook à Plainfield Business Park, où ses opérations de stationnement, d’entretien et de bureau étaient dispersées sur trois sites loués par Narkys. Il est propriétaire de la propriété qui est la nouvelle maison de MNS1 Express.

Ce n’est pas la première fois que Narkys a élu domicile à Plainfield.

« Ma première maison que j’ai achetée était à Plainfield », a déclaré Narkys, qui vit maintenant à Downers Grove.

Les responsables du village de Plainfield et les représentants de Northern Builders se sont joints aux employés de Narkys et de MNS1 Express pour une cérémonie d’inauguration jeudi dans son nouveau bâtiment.

C’est la dernière coupe de ruban pour le parc d’activités qui, en 2022, est devenu le siège de la division du patrimoine Pace, le centre des opérations du comté de Will du service de bus de banlieue.

Depuis lors, un nouveau bâtiment pour l’Agence d’urgence de Plainfield a été achevé et Perlow Steel a transféré son activité de distribution d’acier de Broadview à Plainfield Business Park.

Le président de MNS1 Express Inc., Mike Narkys, se prépare à couper un ruban lors d’une cérémonie à l’extérieur des nouvelles installations de la société à Plainfield jeudi. (Bob Okon)

Le parc d’activités se trouve le long de Van Dyke Road, un corridor bordé de certains des développements industriels les plus récents de Plainfield. C’est juste au sud de l’installation Pace Park-N-Ride sur Depot Drive.

Le parc d’affaires de Plainfield est presque terminé.

« Il nous reste un site capable de gérer un bâtiment de 75 000 pieds carrés », a déclaré Matthew Grusecki, président de Northern Builders Inc.

L’entreprise basée à Schiller Park a sa propre histoire entrepreneuriale à raconter

Grusecki fait partie de la troisième génération de la famille propriétaire de l’entreprise de développement et de construction. La société, un nom familier dans le développement industriel du comté de Will et de la région de Chicago, a été créée en 1927.

Le parc d’affaires de Plainfield a été développé sur un terrain qui appartenait au village, qui s’est associé à Northern Developers pour le voir se développer.

« Le village a été un partenaire formidable avec nous », a déclaré Grusecki. « Le village de Plainfield est exceptionnel avec lequel travailler. »

Le maire John Argoudelis s’est joint à la cérémonie d’inauguration la semaine dernière.

« C’est vraiment un âge d’or à Plainfield avec tant de choses passionnantes à venir ici », a déclaré Argoudelis alors qu’il se tenait aux côtés de Narkys, notant son succès commercial et son expérience d’immigrant. « Nous ne pourrions être plus fiers de vous avoir ici à Plainfield. »