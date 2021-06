MSK a l’énergie et l’excitation qui étaient nécessaires dans la division NXT Tag Team : Triple H

WWE NXT a peut-être commencé comme une marque de développement pour l’entreprise, une sorte de système d’alimentation, permettant aux talents d’exprimer leurs compétences avant de passer à RAW et SmackDown. Cependant, associé à l’abondance de nouveaux talents et à des scénarios engageants, NXT est devenu bien plus qu’un simple tremplin pour la liste principale ces derniers temps. Ceci est mieux illustré par les événements PPV de NXT – TakeOvers – qui donnent maintenant aux PPV de la liste principale de la WWE une course pour leur argent.

Alors que NXT a fourni quelques superstars principales à RAW et SmackDown, c’est la division par équipe qui a mis NXT sur la carte avec des goûts de DIY (Jonny Gargano et Tomasso Ciampa), The Revival, Undisputed Era, The Ascension, The Les auteurs de Pain ont mis en place des matchs classiques instantanés sur la marque et les PPV TakeOver.

Et dans la lignée, suivant le grand héritage de la division tag NXT, le jeune duo de Wes Lee et Nash Carter Aka MSK. Depuis leurs débuts sur NXT TV en janvier de cette année, le duo n’a pas encore perdu de match en équipe et a remporté les prestigieux titres NXT Tag en très peu de temps. Ils ont battu l’équipe de James Drake & Zack Gibson et Joaquin Wilde & Raul Mendoza pour remporter le titre TakeOver: Stand & Deliver en avril.

Alors, qu’est-ce qui fait que ce jeune dup grimpe au sommet de l’une des divisions les plus difficiles de l’entreprise en si peu de temps ?

« MSK apporte de l’énergie et de l’enthousiasme à la division des tags, je pense qu’ils se sentent frais et nouveaux. Ils font bouger la foule », a déclaré à News18.com Paul Michael Levesque alias Triple H, vice-président exécutif de Global Talent Strategy & Development pour la WWE et fondateur et producteur exécutif de NXT.

Levesque fait écho aux sentiments de nombreux fans de NXT qui ont vu les titres des tags perdre un peu d’éclat depuis que The Undisputed Era a abandonné les titres en 2019. Depuis lors, quelques équipes fortes ont été dans le mélange, à savoir Imperium, l’équipe de Matt Riddle et Pete Dunne, Breezango, mais avait manqué de fraîcheur après les départs de War Raiders, Authors of Pain, Sanity.

MSK est maintenant en rivalité avec un autre jeune duo passionnant de Legado Del Fantasma – Joaquin Wilde et Raul Mendoza – qui ont tous deux un style similaire à celui de MSK et la chimie entre les équipes est quelque chose qui fait ressortir le meilleur des deux.

« Je pense qu’ils ont l’énergie et l’excitation qui étaient nécessaires, je suis heureux et excité pour eux et une autre chose est chaque petite opportunité que nous leur avons donnée, ils l’ont fait sortir du parc et quand quelqu’un fait ça et apporte cette motivation et travail éthique, je suis heureux de battre pour eux et de les aider à obtenir le succès qu’ils recherchent », ajoute Levesque.

Même s’il est encore tôt pour MSK dans l’entreprise, leur travail est remarqué et on lui a demandé s’il voyait des nuances de certains anciens duo d’équipes de la WWE dans MSK, Levesque a fait l’éloge du duo.

« En termes de comparaison, je suppose que vous pouvez les comparer à d’autres équipes comme le Rock and Roll express parce qu’ils sont cette pure équipe de tag babyface, les rockers de minuit », dit-il avant d’ajouter que trouver leur propre identité est la clé du succès pour eux.

« Mais moi, tout le monde veut que les gens se comparent aux autres, mais je n’aime pas faire ça. Bien qu’il puisse y avoir une sorte de regroupement dans lequel ils pourraient s’intégrer, je veux qu’ils soient le premier MSK, je veux qu’ils fassent quelque chose d’original. L’une des conversations que j’ai avec le talent lorsqu’ils franchissent la porte est – soyez vous, apportez-vous la table et n’essayez pas d’imiter quelque chose que vous avez vu dans le passé, n’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas, Vous connaissez tous les artistes, je l’ai fait Shawn l’a fait, Hogan l’a fait, Austin, Rock ; vous essayez d’apporter quelque chose de quelqu’un, des morceaux que vous prenez aux gens en cours de route, puis vous les transformez, espérons-le, en les vôtres et les faites vôtres et devenez le premier vous, et c’est ce que MSK fait », a expliqué Levesque.

À NXT TakeOver: In Your House le 14 juin (4h30 IST), MSK et Bronson Reed affronteront Legado del Fantasma dans un concours Winner take All-match. Le Sony Sports Network détient les droits de diffusion de NXT TakeOver: In Your House en Inde. The NXT Takeover: In Your House peut être diffusé en direct sur WWE Network et l’application SonyLIV.

