MSHS remporte un important match de tennis de fin de saison | Actualités, Sports, Emplois

Par le personnel du Journal Sports

MARQUETTE — La dernière ligne droite de la saison de tennis des filles du secondaire approche, et pour cette raison, l’entraîneur-chef du lycée de Marquette, Karl Thomsen, était particulièrement heureux d’avoir remporté une victoire de 5-3 contre Kingsford lundi après-midi.

« Dans l’ensemble, j’ai aimé la façon dont nous avons joué (lundi), mais nous devons être en bonne santé et nettoyer certaines choses pour être à notre meilleur pour la rencontre (de la Great Northern Conference) », Thomsen a déclaré dans un e-mail détaillant les résultats de la compétition.

La réunion du GNC est prévue mercredi prochain à Escanaba, le matin même où la Mid-Peninsula Conference tient sa finale à Negaunee.

Ensuite, tout le monde se préparera pour les finales de la péninsule supérieure des divisions 1 et 2 prévues la première semaine d’octobre.

« Chapeau bas à Kingsford, c’est une équipe bien améliorée par rapport au début de la saison », » dit Thomsen. « Nos équipes de double nos 2, 3 et 4 ont joué un tennis fondamentalement solide. Cinq de ces six filles sont des seniors, donc c’est agréable et pas surprenant de les voir vraiment commencer à se préparer pour les dernières semaines de leur carrière de tennis au lycée.

Alors que trois autres matchs de la compétition se sont déroulés dans un troisième set, les vols de double n°2, 3 et 4 se sont terminés en deux sets, chacun en faveur de Marquette, puisque Kingsford n’a réussi à gagner que trois jeux dans chacun. Ces joueuses du MSHS sont les n°2 Natalie Deneau et Maija Parkkonen, les n°3 Aubree Blackburn et Laura Barsch et les n°4 Eva Sjoholm et Mylee Muscoe.

« Côté simple… J’étais super fier et heureux pour Payton Bullock », Thomsen a déclaré alors que Bullock l’emportait sur Ellas Rizzo des Flivvers 7-6 (7-4), 6-1.

« La voir combler un déficit du premier set, gagner sa confiance et continuer dans le troisième set était le médicament dont Payton avait besoin. »

MSHS a également obtenu une victoire de la joueuse n ° 2 en simple Lucy Stern, qui a remporté une victoire de 6-1, 6-2 contre Allette Shanks de Kingsford.

Avant les finales de conférence et de l’UP, Marquette a encore deux doubles rencontres à domicile, accueillant Munising dans un match de maquillage à 16 heures aujourd’hui et également Westwood à 15 h 30 jeudi.

Informations compilées par le rédacteur en chef du Journal Sports Steve Brownlee. Son adresse e-mail est [email protected].







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception