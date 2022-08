MSG Entertainment explore d’éventuelles retombées qui incluraient l’arène de New York

Les fans arrivent au Madison Square Garden avant le match entre les Golden State Warriors et les New York Knicks le 23 février 2021 à New York.

Madison Square Garden Entertainment a annoncé jeudi qu’il explorait une retombée de son activité de divertissement en direct, y compris son emblématique arène de New York et MSG Networks.

Le spin-off comprendrait les salles de spectacle de la société – y compris le Madison Square Garden, le Hulu Theatre, le Radio City Music Hall, le Beacon Theatre et le Chicago Theatre – ainsi que ses réservations de divertissement et de sport, les Radio City Rockettes et le “Christmas Spectacular ” production, l’entreprise dit dans un communiqué.

La nouvelle société contrôlerait également les accords de licence du Garden avec les New York Knicks et les New York Rangers, ainsi que ses réseaux régionaux de sport et de divertissement.

Cela laisserait MSG Entertainment avec Tao Group Hospitality, qui possède des restaurants et des discothèques dans le monde entier, et l’entreprise MSG Sphere, qui englobe des salles de spectacle “multi-sensorielles”, dont la première est actuellement en construction à Las Vegas.

Les actions de Madison Square Garden Entertainment ont augmenté d’environ 7% dans les échanges prolongés jeudi.