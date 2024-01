MSF affirme que l’hôpital Nasser de Khan Younis, à Gaza, est sur le point de s’effondrer : NPR

basculer la légende AFP via Getty Images

TEL AVIV, Israël — Médecins sans frontières affirme que le plus grand établissement médical restant dans la bande de Gaza, l’hôpital Nasser, est désormais incapable de fournir des soins médicaux essentiels.

L’organisation médicale à but non lucratif a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il y avait désormais peu d’endroits où aller pour ceux qui ont besoin de soins à Khan Younis.

L’armée israélienne a annoncé mardi avoir encerclé Khan Younis, la deuxième plus grande ville de Gaza, et combattre les combattants du Hamas. Israël a intensifié les combats cette semaine et ordonné l’évacuation de tous dans certains quartiers, y compris l’hôpital.

L’hôpital Nasser est l’un des principaux établissements médicaux en activité à Khan Younis. Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté mercredi que personne n’avait pu entrer ou sortir à cause des bombardements.

L’hôpital hébergeait également des milliers de Palestiniens déplacés qui avaient fui les combats ailleurs à Gaza. Médecins sans frontières, qui porte également son acronyme français MSF, a déclaré que de nombreuses personnes, dont la plupart du personnel hospitalier, ont fui pendant l’ordre d’évacuation. Il a indiqué que près de 350 patients restent à l’intérieur de l’hôpital et sont bloqués parce qu’il est trop dangereux d’en sortir.

“Ces attaques systématiques contre les soins de santé sont inacceptables et doivent cesser maintenant pour que les blessés puissent bénéficier des soins dont ils ont besoin”, a déclaré Guillemette Thomas, coordinatrice médicale de MSF pour Gaza et la Cisjordanie, dans un communiqué.

MSF a décrit les médecins se sentant impuissants à l’intérieur de l’hôpital lorsqu’ils ont fait état de conditions désastreuses telles que le manque de lits et d’autres fournitures de base. Un médecin cité par MSF a déclaré que les médecins extrayaient le sang des gazes et le stérilisaient pour le réutiliser.

Israël continue d’intensifier ses attaques à Gaza en réponse à l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a tué près de 1 200 personnes et pris en otage quelque 250 autres. Environ 130 personnes sont toujours en captivité à Gaza, selon Israël. Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que le nombre de Palestiniens tués a dépassé les 25 000.