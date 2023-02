MSCI retarde les réductions de pondération pour deux sociétés d’Adani et cite des problèmes de “reproductibilité”

Le changement de plans est intervenu après que MSCI a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il réduirait les pondérations d’Adani Enterprises, Adani Total Gas, Adani Transmission et ACC, une importante société de ciment indienne que le groupe Adani a acquise de Holcim l’année dernière. La décision a été prise après que MSCI a réévalué le nombre d’actions librement négociées, a-t-il déclaré.

MSCI a déclaré qu’il appliquera un traitement spécial à tous les titres associés du groupe Adani, citant “l’incertitude persistante concernant les données d’entrée clés pour la construction de l’indice”.

En tant que tel, MSCI n’apportera aucune modification – y compris des ajouts, des suppressions et des changements de facteurs de contrainte – aux indices non pondérés par la capitalisation boursière et aux indices personnalisés tels que les indices MSCI Factor, ESG, thématiques et plafonnés, a-t-il déclaré.

Les actions des sociétés du groupe Adani se sont principalement échangées à Mumbai jeudi, à l’exception d’Adani Total Gas qui a chuté d’environ 2 %. Adani Transmission a légèrement augmenté de 1 %.

Entreprises Adani a augmenté de 2,7 %, Port d’Adani et zone économique spéciale a augmenté de 2,3 %, Adani énergie verte a augmenté de 2,4 % et Puissance Adani augmenté de 5 %.