MSC rejoint la Conférence mondiale sur le riz 2024 : une solution d’expédition de riz en un seul colis

Compagnie maritime MSC Méditerranée (MSC) participera au Conférence mondiale du riz 2024 depuis Novembre 5-7 à la Hôtel Conrad dans Manille, Philippines. En tant que leader mondial du transport et de la logistique de conteneurs, MSC reconnaît le rôle essentiel que joue le riz en tant que source alimentaire de base pour plus de la moitié de la population mondiale et son importance dans la sécurité alimentaire mondiale. Grâce à ses services d’expédition complets, MSC s’engage à soutenir le secteur agricole en assurant le transport sûr du riz dans le monde entier.

Des experts des principaux pays commerçants de riz, notamment les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, seront disponibles à la table 6 pour discuter de la manière dont MSC maintient la qualité des marchandises de riz pendant le transit afin de répondre à la demande sur les marchés clés.

Voici un aperçu des solutions d’expédition de riz tout compris de MSC :

1. Services commerciaux complets reliant les principaux pays commerçants de riz

Importer aux Philippines : Les Philippines, un important importateur de riz, s’approvisionnent en riz dans des régions comme le Vietnam, la Thaïlande et l’Inde. Les services Origami et Lang Co de MSC proposent des traversées hebdomadaires régulières avec une couverture complète du marché philippin, y compris les ports de Manille, Batangas, Subic et Davao.

: Les Philippines, un important importateur de riz, s’approvisionnent en riz dans des régions comme le Vietnam, la Thaïlande et l’Inde. Les services Origami et Lang Co de MSC proposent des traversées hebdomadaires régulières avec une couverture complète du marché philippin, y compris les ports de Manille, Batangas, Subic et Davao. Exportation depuis la Thaïlande : En tant que principal pays exportateur de riz, les exportateurs thaïlandais peuvent utiliser les services Africa Express et Ingwe de MSC pour transporter efficacement des marchandises de riz vers divers ports africains. Notre chargeur hebdomadaire Seahorse assure une livraison fiable de Laem Chabang à Singapour pour un transbordement fluide. De plus, nos services Elephant et Swan-Sentosa offrent des connexions directes depuis Laem Chabang vers des destinations transpacifiques.

: En tant que principal pays exportateur de riz, les exportateurs thaïlandais peuvent utiliser les services Africa Express et Ingwe de MSC pour transporter efficacement des marchandises de riz vers divers ports africains. Notre chargeur hebdomadaire Seahorse assure une livraison fiable de Laem Chabang à Singapour pour un transbordement fluide. De plus, nos services Elephant et Swan-Sentosa offrent des connexions directes depuis Laem Chabang vers des destinations transpacifiques. Exportation du Vietnam: Le Vietnam est un autre acteur clé sur le marché d’exportation du riz. Le service Africa Express de MSC relie également Vung Tau à de nombreux ports africains via un transbordement à Singapour. En Asie, notre solide réseau intra-asiatique comprend les services Origami et Lang Co, qui offrent des connexions pratiques vers divers ports philippins. Alors qu’Origami se connecte directement depuis Vung Tau, Lang Co propose des liens directs depuis Ho Chi Minh et Vung Tau.

2. Conteneurs intelligents pour une gestion et un suivi efficaces des cargaisons de riz

Le riz est sensible à la température et à l’humidité, ce qui nécessite un contrôle expert pendant le transport. Avec MSC Smart Containers, les expéditeurs ont accès en temps réel aux données de localisation, de température et d’humidité, ce qui leur permet de surveiller et de gérer leur cargaison de riz du début à la fin. Les alertes en temps réel offrent une tranquillité d’esprit supplémentaire et améliorent la surveillance du fret.

3. Solutions intermodales du paddy à la table

Aux Philippines, MSC propose des solutions de camionnage pour acheminer le riz des rizières directement aux consommateurs. En Thaïlande, MSC coordonne les services de barges, de trains et de camions pour transporter le riz vers les principaux ports en vue d’une distribution mondiale. Pour une protection supplémentaire, Protection étendue MSC offre une couverture pour la valeur partielle ou totale de la cargaison, répondant à la nature délicate des expéditions de riz.

Rejoignez MSC à la Conférence mondiale du riz pour explorer les moyens de développer votre entreprise et de faire progresser l’avenir du transport du riz. Pour organiser une réunion avec nos experts, veuillez nous contacter à [email protected].