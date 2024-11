MSC rejoint la Conférence internationale mondiale du riz à Manille

MSC participe à la Conférence internationale mondiale sur le riz 2024 du 5 au 7 novembre à l’hôtel Conrad de Manille.

Leader dans le transport et la logistique de conteneurs, MSC reconnaît l’importance du riz en tant que source d’énergie clé pour plus de la moitié du monde et son rôle vital dans la sécurité alimentaire. L’entreprise se consacre à soutenir le secteur agricole en transportant en toute sécurité ce produit essentiel dans le monde entier.

Au cours de la conférence, une équipe d’experts du MSC, comprenant ceux des principaux pays commerçants de riz, tels que les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam, sera présente. Tableau 6 conseiller les expéditeurs sur les meilleures solutions, technologies et normes pour garantir que les marchandises de riz restent en parfait état tout en les livrant dans les zones à forte demande.

Ces solutions d’expédition de riz comprennent :

1. Services commerciaux complets reliant les principaux pays commerçants de riz

– Importer aux Philippines : Les Philippines sont l’un des plus grands importateurs de riz au monde, s’approvisionnant sur des marchés tels que le Vietnam, la Thaïlande et l’Inde. Les services Origami et Lang Co de MSC proposent des traversées hebdomadaires stables avec une couverture étendue sur le marché philippin tel que Manille, Batangas, Subic et Davao.

– Exportation depuis la Thaïlande : En tant que principal pays exportateur de riz, les exportateurs thaïlandais peuvent utiliser les services Africa Express et Ingwe de MSC pour transporter efficacement des marchandises de riz vers divers ports africains. Le chargeur hebdomadaire Seahorse assure une livraison fiable de Laem Chabang à Singapour pour un transbordement fluide. De plus, les services Elephant et Swan-Sentosa offrent des connexions directes depuis Laem Chabang vers des destinations transpacifiques.

– Exportation du Vietnam : Le Vietnam est un autre acteur clé sur le marché d’exportation du riz. Le service Africa Express de MSC relie efficacement Vung Tau à de nombreux ports africains via un transbordement à Singapour. En Asie, le solide réseau intra-asiatique de MSC comprend les services Origami et Lang Co qui fournissent des connexions pratiques vers divers ports philippins. Alors qu’Origami se connecte directement depuis Vung Tau, Lang Co propose des liens directs depuis Ho Chi Minh et Vung Tau.

2. Conteneurs intelligents pour une gestion et un suivi efficaces des cargaisons de riz



Le riz est sensible à la température et à l’humidité, ce qui nécessite un contrôle expert pendant le transport. En plus de son expertise, Conteneurs intelligents MSC permettre de surveiller l’état du riz en fournissant des données précieuses, notamment l’emplacement, la température et l’humidité. Grâce aux notifications et alertes en temps réel, les expéditeurs peuvent prendre le contrôle du processus et suivre et gérer efficacement la cargaison de riz.

3. Solutions intermodales du paddy à la table

Aux Philippines, MSC fournit des services de camionnage pour transporter des marchandises de riz du paddy à la table. En Thaïlande, elle utilise des barges, des trains ou des camions pour livrer le riz aux principaux ports avant de l’expédier à l’échelle mondiale. Le riz étant une cargaison délicate, Protection étendue MSC fournit une couche de protection supplémentaire pour la valeur partielle ou totale de la cargaison.

Offrir l’excellence dans le transport du riz

Les décennies d’expérience de MSC dans la fourniture de solutions de logistique et de transport sur différentes voies commerciales, son vaste réseau, ses investissements dans la technologie et son haut niveau de disponibilité des équipements à l’origine lui permettent d’offrir la meilleure solution unique de sa catégorie aux expéditeurs de riz.

Les clients bénéficient de temps de transit rapides et fiables, de solutions de logistique et de transport à valeur ajoutée (route, rail et barge) et d’un accès à une équipe de service client compétente.

Pour profiter de l’expertise du MSC lors de la Conférence internationale du riz 2024, contactez [email protected].

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Programme et ordre du jour – Conférence internationale mondiale du riz 2024.

À LIRE : MSC agrandit son bureau de Manille