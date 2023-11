MSC Croisières étend son programme de divertissement pour les jeunes clients – Cruise Industry News

MSC Croisières a annoncé l’expansion de son programme Jeunes et Ados à l’ensemble de sa flotte, y compris un nouveau clip original pour adolescents de MSC Croisières dédié à la réserve marine MSC Ocean Cay, sa destination privée aux Bahamas.

Le Young and Teens Club à bord de tous les navires MSC Croisières bénéficiera d’heures d’ouverture étendues et de huit heures de divertissement quotidien en direct à partir du 15 novembre 2023, a indiqué la compagnie dans un communiqué de presse.

Les clients âgés de 12 à 17 ans auront accès à des installations équipées de consoles, de jeux et de technologies de réalité virtuelle.

De plus, des activités organisées seront proposées, notamment du sport, des animations au parc aquatique et un dîner pour les jeunes et les adolescents. Il y aura un jeu télévisé différent pour les adolescents tous les soirs, suivi d’une discothèque pour adolescents.

MSC Croisières a également présenté un clip vidéo original pour adolescents dédié à la réserve marine Ocean Cay MSC. « Ocean Cay : A Cabin 12006 story », disponible sur YouTube, présente la star des médias sociaux Merrick Hanna, qui compte 47 millions de followers au total sur les réseaux sociaux, aux côtés de Sophie Santella, Ralphy Perdomo et de la star du Web italienne Sespo. La chanson originale intitulée « Ocean Cay » a été écrite et produite par Riccardo Scire et est accessible sur toutes les plateformes numériques de MSC Croisières, notamment Instagram et TikTok.

Matteo Mancini, directeur principal du divertissement jeunesse chez MSC Croisières, a déclaré : « Le nombre toujours croissant de jeunes invités et d’adolescents à bord de nos navires nous amène naturellement à suivre les tendances qu’ils aiment le plus. MSC Croisières leur offre des vacances inoubliables à 360 degrés qui commencent chez vous avec nos contenus de divertissement originaux sur le web et les réseaux sociaux, se poursuivent à bord avec nos activités organisées par notre Club Jeunes et Ados et se poursuivent après la croisière, grâce aux ados. eux-mêmes qui deviennent nos créateurs et ambassadeurs numériques. Lorsque les gens nous demandent pourquoi MSC Croisières est devenu internationalement récompensé comme

« Meilleure compagnie de croisière pour les familles » au fil des années, la réponse est simple : nous écoutons nos jeunes clients et les fidélisons. Le contenu de divertissement original de MSC Croisières, produit par notre division jeunesse, a dépassé 11,9 millions de visites sur le Web, 64 millions d’impressions et plus de 4 millions d’interactions entre jeunes invités et adolescents via les hashtags officiels #mscteens #cabin12006.

Steve Leatham, responsable du divertissement chez MSC Croisières, a ajouté : « Nous sommes très en contact avec les tendances et les demandes du public jeune et adolescent, nos invités les plus aventureux. Nous investissons activement dans du matériel et des logiciels de pointe pour les divertir, les exciter et les impliquer d’une manière qu’ils ne peuvent qu’imaginer. Nous sommes également conscients qu’un contenu d’ambassadeur fort en ligne est un moyen de permettre à l’expérience de vacances de commencer avant l’arrivée et de se poursuivre longtemps après pour nos utilisateurs les plus fervents des médias sociaux.