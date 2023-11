MSC Croisières amplifie son programme de divertissement pour les jeunes passagers

MSC Croisières a dévoilé une mise à niveau complète de son programme de divertissement pour les jeunes. À partir de la mi-novembre, les clubs jeunes et adolescents de la flotte bénéficieront d’horaires prolongés, d’une variété de nouveaux spectacles en direct et de nombreuses activités nouvelles et engageantes qui promettent d’améliorer l’expérience de croisière pour les plus jeunes passagers.

L’annonce coïncide avec la sortie d’un nouveau clip pour adolescents se déroulant dans le contexte de la pittoresque réserve marine Ocean Cay MSC, que la compagnie de croisière a créée en coopération avec plusieurs stars bien connues de YouTube et des médias sociaux.

Offres élargies pour les jeunes croisiéristes

MSC étend son offre à ses jeunes croisiéristes, en apportant de nombreuses nouvelles initiatives à les navires de la compagnie de croisière.

L’expansion du programme, qui devrait débuter le 15 novembre 2023, comprend des modifications au Young Club pour les enfants âgés de 12 à 14 ans et au Teens Club, pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans.

Le programme d’activités amélioré comprend des spectacles quotidiens, des activités sportives et des dîners exclusifs où les enfants peuvent manger avec ceux de la même tranche d’âge.

Matteo Mancini, directeur principal du divertissement jeunesse chez MSC Croisières : «Le nombre toujours croissant de jeunes invités et d’adolescents à bord de nos navires nous a naturellement amenés à suivre les tendances qui leur plaisent le plus.

« MSC Croisières leur offre des vacances inoubliables à 360 degrés qui commencent chez eux avec notre contenu de divertissement original sur le Web et les réseaux sociaux., se poursuit à bord avec nos activités organisées par notre Club Jeunes & Ados, et se poursuit après la croisière, grâce aux ados eux-mêmes qui sont devenus nos créateurs et ambassadeurs numériques.

MSC Croisières Young Entertainment (Photo fournie par : MSC Croisières)

MSC Croisières propose l’un des programmes jeunesse les plus populaires, une caractéristique que la compagnie de croisière est impatiente de mettre en avant sur ses nouveaux navires comme le MSC Euribia. Lancé avec des installations ultramodernes adaptées aux jeunes invitésle MSC Euribia propose une gamme d’activités, depuis des espaces éducatifs innovants jusqu’aux divertissements technologiques dans un immense espace de 7 500 pieds carrés dédié aux enfants.

Lorsque les gens nous demandent pourquoi MSC Croisières a été reconnue internationalement comme « Meilleure compagnie de croisière pour les familles » au fil des années, la réponse est simple : nous écoutons nos jeunes clients et fidélisons. Mancini continue.

Un domaine dans lequel MSC Croisières accorde une grande importance est sa présence sur les réseaux sociaux, ce qui se traduit par des efforts de collaboration avec plusieurs stars bien connues de YouTube, dont la star adolescente Merrick Hanna.

MSC s’associe à de jeunes stars de YouTube

Un nouvel ajout à Offres de divertissement de MSC Croisières est un clip vidéo original intitulé « Ocean Cay : A Cabin 12006 Story ». La vidéo fait suite aux deux webséries à succès publiées par la compagnie de croisière, « Kelly & Khloe On Board » et « Cabin 12006 ».

Le contenu de divertissement original de MSC Croisières, produit par notre division jeunesse, a dépassé 11,9 millions de visites sur le Web, 64 millions d’impressions et plus de 4 millions d’interactions entre jeunes hôtes et adolescents via les hashtags officiels #mscteens #cabin12006 », dit Mancini.

Lancée sur YouTube le 6 novembre, la vidéo met en vedette Merrick Hanna, un influenceur des médias sociaux comptant 47 millions de followers, aux côtés de Sophie Santella, participante à la So You Think You Can Dance Academy ; Ralphy Perdomo, qui a un énorme succès sur TikTok, et la star italienne de YouTube Sespo.

La vidéo suit un groupe de jeunes invités alors qu’ils naviguent vers L’île privée populaire d’Ocean Cay de MSC Croisières tout en s’adonnant à la réalité virtuelle, au sport, à la danse hip-hop et en trouvant l’amour.