MS Swaminathan, scientifique agricole qui a contribué à nourrir l’Inde, est décédé à 98 ans

MS Swaminathan, un scientifique agronome indien qui a considérablement accru la production de blé et de riz de son pays en tant que cerveau de la « Révolution verte » dans les années 1960, une initiative qui a permis de sauver des millions de personnes de la famine, est décédé le 28 septembre à son domicile. dans la ville de Chennai. Il avait 98 ans.

Son décès a été annoncé par la MS Swaminathan Research Foundation à Chennai, une organisation à but non lucratif fondée par le Dr Swaminathan pour accélérer le développement agricole et rural grâce à la science et à la technologie. La cause du décès n’était pas immédiatement disponible.

Plus tôt cette année, les Nations Unies ont publié des données montrant que l’Inde, avec plus de 1,4 milliard d’habitants, dépasserait bientôt la Chine en tant que nation la plus peuplée du monde. Il n’y avait peut-être personne en Inde – aucun politicien, aucun chef d’entreprise, aucun philanthrope – qui ait fait plus pour nourrir ce pays en pleine expansion que le Dr Swaminathan.

Il a grandi au milieu de l’une des pires catastrophes qui aient frappé l’Inde au XXe siècle, la famine du Bengale de 1943, qui aurait tué jusqu’à 3 millions de personnes. Fils d’un chirurgien, il avait espéré poursuivre une carrière en médecine, mais a abandonné son projet d’étudier l’agriculture après avoir été témoin de l’agonie de la famine.

Le Dr Swaminathan a occupé divers postes au sein d’institutions gouvernementales et scientifiques, notamment à l’Institut indien de recherche agricole à New Delhi et, dans les dernières années de sa vie, au Rajya Sabha, la chambre haute du Parlement indien.

Avant les innovations que le Dr Swaminathan a contribué à introduire, l’Inde avait du mal à nourrir sa population en croissance rapide et était confrontée à une privation généralisée et à la mort, même en l’absence de famine aiguë comme celle qui a dévasté le Bengale. Le pays était fortement dépendant des importations de produits alimentaires, notamment du blé, au point qu’on l’appelait désormais le « navire à bouche ».

Le Dr Swaminathan s’est appuyé sur les travaux de Norman E. Borlaug, un botaniste américain qui a lancé la Révolution verte internationale en contribuant à faire du Mexique un producteur autosuffisant de blé dans les années 1940 et 1950.

Appliquant les principes de Borlaug à l’agriculture indienne, le Dr Swaminathan a introduit des variétés de cultures à haut rendement, l’irrigation et les engrais, apportant essentiellement une agriculture industrielle à l’Inde, en particulier aux États du Pendjab, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh.

La récolte annuelle de blé est passée de 10 millions de tonnes en 1964 à 17 millions de tonnes en 1968. Dans une nécrologie de Borlaug, décédé en 2009, le New York Times a rapporté que la récolte de blé indienne de 1968 était si importante que les écoles ont été transformées en abris de fortune. greniers.

« Cela a insufflé beaucoup de confiance », a déclaré le Dr Swaminathan à la publication Indian Express, « car c’était l’époque où les agriculteurs indiens étaient radiés par des autorités très importantes. »

À la fin de sa carrière, même si l’Inde continuait de souffrir pendant des périodes de sécheresse et de famine, elle était devenue l’un des principaux producteurs mondiaux de blé et de riz.

En 1987, le Dr Swaminathan a été nommé premier lauréat du Prix mondial de l’alimentation. Il n’a pas tardé à partager le mérite avec d’autres, notamment Chidambaram Subramaniam, ministre indien de l’alimentation et de l’agriculture dans les années 1960, et Borlaug, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1970.

Au fil des décennies, les innovations de la Révolution verte, notamment l’utilisation de certains engrais et pesticides et les techniques d’agriculture industrielle, ont été critiquées comme étant dommageables pour l’environnement.

Le Dr Swaminathan a parlé et écrit sur la transformation de la « Révolution verte » en une « Révolution à feuilles persistantes », une révolution qui pourrait permettre à l’agriculture de résister aux conséquences du changement climatique et de nourrir la population mondiale de manière durable.

Mankombu Sambasivan Swaminathan est né à Kumbakonam, dans l’État indien du Tamil Nadu, le 7 août 1925.

Sa mère était une femme au foyer, a rapporté le Times dans une nécrologie ; son père était un éminent médecin. Comme son père, le Dr Swaminathan était un disciple de Mohandas K. Gandhi, le chef du mouvement anticolonial qui a amené l’Inde à l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1947.

«Je pensais que je devais servir la nation», a déclaré un jour le Dr Swaminathan au magazine Time.

Le Dr Swaminathan a étudié l’agriculture et la génétique végétale au Tamil Nadu et plus tard aux Pays-Bas ; en Angleterre, où il a obtenu un doctorat de l’Université de Cambridge en 1952 ; et aux États-Unis, où il a refusé une chaire.

«Je me suis demandé pourquoi ai-je étudié la génétique?» Le Dr Swaminathan réfléchit. « Il s’agissait de produire suffisamment de nourriture en Inde. Alors je suis revenu.

Son épouse depuis plus de six décennies, Mina Swaminathan, est décédée en 2022. Les survivants comprennent leurs trois filles, Soumya Swaminathan, Madhura Swaminathan et Nitya Rao.

Ces dernières années, alors que l’Inde continue de faire face à des pénuries alimentaires et que le changement climatique pose de nouveaux défis à l’agriculture, le Dr Swaminathan a rappelé les paroles du président Franklin D. Roosevelt dans son deuxième discours inaugural, en pleine dépression.