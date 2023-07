MS Dhoni The Untold Story: Quand Sushant Singh Rajput a rappelé son moment mémorable avec Dhoni et a établi des similitudes entre eux

Sushant Singh Rajput était l’acteur le plus recherché de l’industrie. Le défunt acteur a diverti le public après avoir joué dans plusieurs films au cours de la période où il a servi. Son film MS Dhoni : The Untold Story. a été acclamé par la critique. Il était apprécié pour avoir dépeint le personnage réel de Mahendra Singh Dhoni sans erreurs. Pour entrer dans la peau du personnage, Rajput est resté avec le joueur de cricket indien et l’a observé. Retour à l’époque de la sortie du film MS Dhoni et SSR a parlé de tout son cœur.

Mahendra Singh Dhoni, qui fête aujourd’hui ses 42 ans, a également participé à la réalisation de son biopic. Il a patiemment répondu à toutes les questions, doutes de Sushant Singh Rajput. L’acteur connaissait Dhoni avant le film mais a pu l’observer de près et le représenter sur grand écran. Pendant le tournage du film, les deux ont passé la majorité de leur temps ensemble et ont eu des moments. Cependant, l’un d’entre eux s’est avéré mémorable. Dans son interview précédente avec un portail médiatique, Sushant Singh Rajput a révélé son moment mémorable avec MS Dhoni lors du tournage de son biopic. L’acteur a révélé que l’un des moments les plus mémorables a été celui où ils ont tous les deux rencontré la mégastar tamoule Rajinikanth.

Sushant Singh Rajput a observé et absorbé les traits de personnalité de Dhoni pour dépeindre le personnage avec facilité. Dans la même interview, il a également mentionné le partage de similitudes avec le joueur de cricket indien. Le défunt acteur a estimé qu’il ressemblait beaucoup à Dhoni à plusieurs égards. Selon lui, les deux sont d’accord sur une question fondamentale de la vie. Ils croient que le passé est un et qu’ils devraient se concentrer sur le présent. Il a en outre partagé que dans les moments où les gens n’écoutent pas ce que les autres ont à dire, Dhoni écoute et parle en fait. Et SSR a avoué qu’il avait appris de lui la valeur de l’écoute.

C’était le 14 juin 2020 lorsque Sushant Singh Rajput a soudainement laissé toute la nation sous le choc. Personne n’aurait pu penser à la disparition malheureuse de l’acteur. Il a été rapporté que l’acteur s’était suicidé, mais beaucoup se sont demandé s’il s’agissait d’un meurtre, mais le mystère n’est toujours pas résolu.