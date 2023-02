MS Dhoni partage une vidéo de lui en train de labourer une ferme avec un tracteur : '' C'est bien de... ''

Après une interruption de deux ans, l’ancien capitaine indien Mahendra Singh Dhoni est de retour sur Instagram. Dans une nouvelle vidéo partagée il y a quatre heures, on peut voir M. Dhoni conduire un tracteur pour labourer le champ de sa ferme à Ranchi. Le post a ravi ses fans qui l’attendaient pour être actif sur la plateforme.

Il a sous-titré le post, “C’est bien d’apprendre quelque chose de nouveau mais il a fallu beaucoup trop de temps pour terminer le travail.” Dans le clip, MS Dhoni montre ses nouvelles compétences en conduisant un tracteur dans une ferme. Un peu plus tard, une autre personne peut être vue assise avec lui sur le tracteur. La vidéo se termine avec M. Dhoni terminant la tâche.

Regardez la vidéo ici :

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a déjà recueilli plus d’un million de vues, 28 millions de likes et plus de 60 000 commentaires. Réagissant au message, sa franchise de la Premier League indienne (IPL), Chennai Super Kings (CSK), a écrit : “Thala Dharisanam sur Insta après si longtemps !”

“Heureux de voir Thala sur Instagram après une éternité”, a posté un autre utilisateur. Un troisième utilisateur a plaisanté en disant: “Enfin, Dhoni a trouvé son mot de passe Instagram après 2 ans … je t’aime mahi bhai.”

La dernière fois que le légendaire skipper a publié quelque chose sur Instagram, c’était il y a plus de deux ans. Dans la vidéo publiée le 8 janvier 2021, le MS Dhoni a été vu en train de casser une fraise mûre d’un bouquet en pleine croissance dans sa ferme, avant de manger le fruit. Il a sous-titré le message comme suit : “Si je continue à aller à la ferme, il n’y aura plus de fraises pour le marché”.

Regarde:

MS Dhoni a annoncé sa retraite de toutes les formes de cricket international en août 2020. Le gardien de guichet-batteur le plus aimé a eu une illustre carrière de 16 ans, au cours de laquelle il a dirigé l’équipe indienne de cricket pour remporter plusieurs victoires emblématiques. Depuis sa retraite, l’homme de 41 ans a passé du temps de qualité avec sa famille.