MS Dhoni offre des maillots CSK personnalisés à l’équipe de The Elephant Whisperers, lauréat d’un Oscar, pose avec Bomman et Bellie

Mahendra Singh Dhoni, l’ancien capitaine de l’équipe nationale indienne de cricket, a rencontré le réalisateur du documentaire oscarisé The Elephant Whisperers Kartiki Gonsalves et le couple, Bomman et Bellie au stade Chepauk, avant le match de son équipe IPL Chennai Super Kings contre le capitaine de Delhi , le mercredi 8 mai.

S’adressant à ses réseaux sociaux, l’équipe Chennai Super Kings a publié une série de photos et a écrit : « Des rugissements d’appréciation à l’équipe qui a gagné nos cœurs ! Tellement bon d’accueillir Bomman, Bellie et le cinéaste Kartiki Gonsalves ! ». Sur les photos, on pouvait voir MS Dhoni poser avec Kartiki, Bomman et Bellie et leur remettre les maillots CSK avec leurs noms imprimés au dos.

L’équipe CSK a également publié une vidéo dans laquelle Dhoni et l’équipe de direction de CSK pouvaient être vus en train de saluer les lauréats des Oscars au stade Chepauk. La fille de Dhoni, Ziva, a également pu être vue en train de poser avec son père et l’équipe The Elephant Whisperers. Dans la vidéo, Dhoni et le réalisateur Kartiki peuvent être vus posant avec le trophée Oscar.

Peu de temps après que CSK ait partagé la vidéo, les fans ont submergé la section des commentaires avec des cœurs rouges et des émoticônes de feu. « Thala aux Oscars », a commenté un fan. Un autre fan a écrit : « L’amour et le respect pour MSD n’ont pas de fin ». Un autre commentaire disait: « Quelqu’un s’il vous plaît arrêtez Mahi, après les trophées ICC et IPL, il a même décroché un Oscar, Mahi ne va pas pour les trophées, les trophées vont pour Mahi! ».









Parlant de The Elephant Whisperers, dirigé par le débutant Kartiki Gonsalves, le court métrage documentaire de 41 minutes explore le lien timide mais précieux entre Raghu et Ammu, des bébés éléphants et leurs gardiens – un couple de mahout nommé Bomman et Bellie. Soutenu par la bannière de Guneet Monga, Sikhya Entertainment, il a battu quatre autres prétendants pour décrocher la statuette dans la catégorie du meilleur court métrage documentaire lors de la 95e cérémonie des Oscars 2023. (Avec les entrées de l’ANI)

LIRE | Rencontrez Bomman et Bellie, le couple tribal qui a inspiré le court métrage documentaire indien oscarisé The Elephant Whisperers