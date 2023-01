MS Dhoni devient producteur de films ; annonce le premier film tamoul Marions-nous avec Harish Kalyan et Ivana

L’ancien capitaine de cricket indien Mahendra Singh Dhoni est prêt à financer des films dans le cadre de son entreprise de production Dhoni Entertainment. Depuis un moment, le joueur de cricket était dans l’actualité pour produire des films et c’est devenu réalité. Vendredi, MS Dhoni a annoncé son premier projet sous sa nouvelle société de production. Le capitaine fera une incursion dans l’industrie cinématographique en produisant un film tamoul sous sa bannière nationale.

Le joueur de cricket devenu producteur s’est tourné vers les médias sociaux pour faire la grande annonce. Il a déclaré le titre et le casting du film aussi c’est un film tamoul réalisé par Ramesh Tamilman. Le premier film de la première production de MS Dhoni s’intitule Marions-nous. Harish Kalian ancien concurrent tamoul de Bigg Boss et Love Today, la célèbre Ivana, joueraient le rôle principal. Le reste de la distribution et de l’équipe n’a pas encore été officiellement annoncé. Le prochain film tamoul est présenté comme un drame romantique.

Jetez un oeil à l’affiche de la motion:

Les créateurs ont dévoilé le titre avec une affiche animée et ont exprimé leur enthousiasme en partageant La première production de Dhoni Entertainment intitulée LGM – Marions-nous. D’après l’affiche, on suppose que le film sera basé sur un road trip. Le film a été lancé aujourd’hui à Chennai à la suite d’une cérémonie de pooja et le film est déjà sorti sur les planchers. Le prochain film tamoul est le premier film de MS Dhoni en production pour sa société Dhoni Production dont le directeur général est sa femme Sakshi Dhoni.

Selon les rapports, Sakshi a écrit le concept du film, il a ensuite été développé en une histoire par le réalisateur Ramesh Thamilmani. Le réalisateur a révélé qu’au moment où il a lu le concept, il a su que c’était spécial. C’était frais et avait tous les éléments pour être un artiste familial amusant. Auparavant, Thamilmani avait créé un roman graphique intitulé Atharva – L’origine avec MS Dhoni.