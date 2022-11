MS Dhoni dansant avec Hardik Pandya sur des chansons de Bollywood est une ambiance qui vous aidera à battre votre blues du lundi [WATCH VIDEO]

Mahendra Singh Dhoni règne sur le cœur de chacun. Lorsqu’il est sur le terrain, l’as du cricket a toujours les yeux rivés sur le match. Il est intense sur le terrain mais le voir se déchaîner et danser sur des chansons de Bollywood est une expérience totalement différente. Récemment, quelques vidéos de lui dansant avec Hardik Pandya sont devenues virales. On peut voir les deux joueurs de cricket danser sur des chansons de Bollywood comme Bedi Peeki Nukar Pe Wait Tera Kiya Re, Ladki Pagal Hai et plus encore. Il est en effet une ambiance qui peut alléger votre humeur à tout moment et à tout moment. Regardez la vidéo ci-dessus.