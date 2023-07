MS, BAC, SCHW et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Morgan Stanley – Les actions de la banque dirigée par James Gorman ont bondi de plus de 6% après que la société a publié des bénéfices et des revenus au deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes. Les résultats ont été aidés par les revenus record de Morgan Stanley provenant de la gestion de patrimoine.

Banque d’Amérique – Les actions de Bank of America ont augmenté de près de 4 % après que la société a publié ses résultats financiers au deuxième trimestre. Le bénéfice s’est élevé à 88 cents par action, bien que les analystes aient estimé un bénéfice de 84 cents par action, selon une estimation de Refinitiv. La banque a enregistré des revenus de 25,33 milliards de dollars, alimentés par une augmentation de 14% du revenu net d’intérêts dans un contexte de taux plus élevés. Les analystes anticipaient un chiffre d’affaires de 25,05 milliards de dollars.

Charles Schwab — Le titre de courtage a bondi de 12 % après avoir annoncé des résultats plus solides que prévu pour le deuxième trimestre. Charles Schwab a déclaré un bénéfice ajusté de 75 cents par action sur 4,66 milliards de dollars de revenus. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un BPA de 71 cents sur 4,61 milliards de dollars de revenus.

Microsoft — Les actions Microsoft ont bondi de 4 % dans les échanges de midi. Le géant du logiciel a annoncé les prix de son outil AI Copilot. Microsoft a également annoncé un partenariat élargi avec Métaplates-formes pour rendre le grand modèle de langage open source de la société de médias sociaux disponible sur Azure et Windows.

Actions des banques régionales — Les actions des banques régionales ont progressé mardi dans la foulée d’une nouvelle série de résultats bancaires, SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) plus de 3 %. Alliance occidentale a bondi de près de 8% avant les bénéfices après la cloche. PacWest a augmenté de 9 %, tandis que Financière FB gagné plus de 6 % et Zions Bancorporation augmenté d’environ 3 %.

UnitedHealth – Le stock d’assurance maladie a gagné 3,7% après avoir été mis à niveau pour surperformer la performance du marché par Bernstein. La société a déclaré que UnitedHealth est une société de soins gérés et de soins basés sur la valeur « la meilleure de sa catégorie » avec une valorisation attrayante et une « grande piste de croissance ».

Verizon , AT&T – Verizon et AT&T ont augmenté d’environ 5% et 1%, respectivement, inversant la récente tendance à la baisse des actions à la suite d’un rapport qui liait les sociétés aux câbles gainés de plomb et aux préoccupations des analystes.

Banque de New York Mellon – Les actions ont augmenté de plus de 4% après que Bank of New York Mellon a annoncé des revenus et des bénéfices au deuxième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street.

Pinterest – Les actions ont atteint un sommet jamais vu depuis le début de 2022 en intrajournalier et ont récemment augmenté d’environ 2 %. Evercore ISI a déclaré que l’amélioration des tendances publicitaires crée un point d’inflexion pour le titre.

Financière PNC – Les actions ont gagné 2,6% après que PNC Financial a annoncé des bénéfices au deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street en matière de bénéfices, mais qui ont légèrement dépassé les revenus. La société de services financiers a déclaré un bénéfice de 3,36 dollars par action sur des revenus de 5,29 milliards de dollars.

Prologis — Le parc immobilier logistique a perdu près de 4 % après avoir affiché des résultats au deuxième trimestre inférieurs aux estimations de revenus de Refinitiv. Prologis a déclaré un bénéfice net de 1,31 $ par action et des revenus de location de 1,65 milliard de dollars.

Novartis — Les actions cotées aux États-Unis de Novartis ont bondi jusqu’à 5 % dans les échanges. La société pharmaceutique suisse a annoncé des bénéfices au deuxième trimestre qui ont dépassé les estimations, selon StreetAccount. Novartis a affiché un bénéfice de base de 1,83 $ par action, supérieur à l’estimation de 1,70 $. Il a enregistré des revenus de 13,62 milliards de dollars, plus que le consensus de 13,23 milliards de dollars. La société a relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Son conseil d’administration a également approuvé une séparation de sa division Sandoz.

Masimo – Les actions ont chuté de 20% après Masimo annoncé au deuxième trimestre un chiffre d’affaires inférieur aux attentes du consensus et a abaissé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Le fabricant de dispositifs médicaux a déclaré dans ses prévisions que les revenus du deuxième trimestre s’établiraient entre 453 et 457 millions de dollars, soit moins que les attentes de 553,3 millions de dollars, selon les estimations consensuelles de FactSet. Stifel a déclassé le stock à détenir de l’achat après l’annonce préalable, selon StreetAccount.

Lockheed Martin – La société aérospatiale a restitué les gains antérieurs qui ont suivi la publication de sa dernière mise à jour financière. Lockheed Martin a déclaré un bénéfice de 6,73 dollars supérieur aux attentes de 6,45 dollars, selon FactSet, et un chiffre d’affaires de 16,69 milliards de dollars, contre des attentes de 15,92 milliards de dollars. Le titre a bondi à l’ouverture et s’est négocié pour la dernière fois à plat.

– Tanaya Macheel, Sarah Min, Yun Li, Alex Harring et Michelle Fox de CNBC ont contribué au reportage