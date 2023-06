Mrunal Thakur signe le troisième film du Sud ; cette fois avec Vijay Deverakonda

Mrunal Thakur est prêt à partager l’espace de l’écran avec un beau gosse Vijay Devérakonda. C’est vrai, Mrunal Thakur est en train de signer car elle a pris des films et des projets intéressants pour divertir ses fans. Débutant son parcours dans le monde de la télévision, l’actrice a parcouru un très long chemin aujourd’hui. Elle a joué dans des films hindi et régionaux et a gagné des cœurs partout. Il ne sera pas faux de dire que Mrunal Thakur est devenue l’actrice la plus recherchée de l’industrie du divertissement. Et maintenant, l’actrice est prête à captiver le public aux côtés de la superstar du Sud Vijay Deverakonda.

Mrunal Thakur signe son troisième film Sud

Ce n’est que l’année dernière que Mrunal Thakur a fait ses débuts dans les films du Sud avec Sita Ramam aux côtés de Dulquer Salmaan, l’un des mecs les plus talentueux et les plus beaux. Et moins d’un an maintenant, elle signe déjà son troisième film et avec l’une des plus grosses maisons de production, Sri Venkateswara Creations. Mrunal a collaboré avec certains des plus grands talents du Sud. L’actrice consolide sa position comme l’un des noms les plus recherchés de l’industrie. Ayant travaillé dans des films acclamés par la critique tels que Super 30, Toofan, Jersey, Sita Ramam et son dernier Gumraah, Mrunal explore simplement différents genres et langues.

Mrunal Thakur s’associe à Vijay Deverakonda

L’ancienne beauté de Kumkum Bhagya a annoncé un projet avec Nani il y a quelques semaines à peine et par la suite, elle partagera l’espace à l’écran avec Vijay Deverakonda. Leur chimie à l’écran promet d’être un régal visuel. En l’état, les photos prises par mahurat ont intrigué les fans sur les réseaux sociaux. Ce tout nouveau couple semble attirer beaucoup d’attention dans l’actualité du divertissement. Découvrez le post de Mrunal sur Instagram ici:

Ni le titre ni l’intrigue du film mettant en vedette Vijay et Mrunal n’ont été révélés. Le film est dirigé par Parasuram Petla et produit par Sri Venkateswara Creations.

Front de travail de Mrunal Thakur

Mrunal est très occupée car elle prévoit de continuer à divertir ses fans. Comme vous l’avez déjà dit, Mrunal a un projet avec Nani. Il est actuellement intitulé Nani 30. Le film mettra également en vedette Shruti Haasan, selon IMDb. En dehors de cela, Mrunal a Pippa dans le pipeline avec Ishaan Khatter et Priyanshu Painyuli. Il est basé sur la guerre indo-pakistanaise de 1971. On la verra dans Pooja Meri Jaan aux côtés de Huma Qureshi et Vijay Raaz. En dehors de cela, l’actrice a également Lust Stories 2 dans lequel elle sera vue aux côtés d’Angad Bedi.