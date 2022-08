Mrunal Thakur répond à un utilisateur de Twitter lui demandant de remplacer Priyanka Chopra dans Don 3 face à Shah Rukh Khan

Mrunal Thakur profite actuellement du succès de son premier film en télougou Sita Ramam dans lequel elle joue Sita Mahalakshmi face au Lieutenant Ram de Dulquer Salmaan. Le drame musical romantique d’époque, qui met également en vedette Rashmika Mandanna, se rapproche de la barre des Rs 100 crore au box-office.

Célébrant le succès de Sita Ramam, Mrunal Thakur a fait une session Ask Me Anything sur son compte Twitter dans laquelle un utilisateur lui a demandé de remplacer Priyanka Chopra dans le thriller policier Don 3, le prochain film de Farhan Akhtar réalisé Don: The Chase Begins Again et Don 2: The King Is Back. La troisième partie n’a pas encore été officiellement annoncée, bien que les fans aient demandé des mises à jour sur le projet au cinéaste-acteur.

Lorsqu’un utilisateur de Twitter a fait cette demande à l’actrice de Dhamaka et a écrit: “Don 3 signe karlo madame en face de SRK monsieur s’il vous plaît en tant que Roma”, Mrunal a répondu que ce serait un rêve devenu réalité pour elle et a tagué Farhan, avec qui elle a joué dans le drame sportif Toofan l’année dernière, et a écrit “DREAM @FarOutAkhtar”.

Lorsqu’un autre utilisateur de Twitter lui a demandé de choisir son joueur de cricket préféré dans l’équipe indienne actuelle, Mrunal a répondu : “VK toujours !”, ce qui implique qu’elle aussi est une grande fan de Virat Kohli. Sa dernière apparition à l’écran était dans un drame émotionnel basé sur le cricket, Jersey, dans lequel Shahid Kapoor, son mari à l’écran, veut réintégrer l’équipe indienne de cricket.

Mrunal, qui a commencé sa carrière dans l’industrie de la télévision, sera ensuite vue dans le drame de guerre bourré d’action Pippa aux côtés d’Ishaan Khatter. Le réalisateur Raja Krishna Menon est basé sur la guerre indo-pakistanaise de 1971. Mettant également en vedette Priyanshu Painyuli et la mère d’Alia Bhatt, Soni Razdan, Pippa sort en salles le 2 décembre 2022.