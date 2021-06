Mrunal Thakur : Papa s’assoit avec moi pendant les narrations du scénario | Nouvelles des gens

Bombay : L’actrice Mrunal Thakur dit que ses parents sont une partie active de sa carrière et qu’elle n’aimerait pas qu’il en soit autrement. Elle ajoute que son père s’assoit avec elle pendant ses narrations et donne également ses commentaires.

« Ils étaient hésitants au début. Mais maintenant, pendant une narration, mon père s’assoit à côté de moi et donne son avis. Quand j’étais enfant, il s’occupait de mes manuels et cahiers d’écolier, et maintenant il s’occupe de le script », a-t-elle déclaré à IANS.

L’actrice ajoute que ses parents sont très excités quand ils la voient à l’écran. « A chaque fois qu’ils passent à la télé, s’ils surfent ou sur YouTube, ma publicité arrive, ils vont crier : « toi à la télé ! Ils sont très fiers de moi. Même aujourd’hui, quand une publicité ou une chanson arrive, ils sont tellement excités et heureux. La joie que je peux ressentir et voir est quelque chose qui me fait avancer et m’aide à contribuer à un bon cinéma », dit-elle.

Parlant de la façon dont elle les a embarqués avec elle lorsqu’il s’agissait d’être actrice, Mrunal explique : « Ma famille avait peur de l’industrie, mais je me suis toujours assuré d’avoir des conversations avec mes parents pour qu’ils sachent où je tourne et que leur fille est en sécurité. Dans la génération d’aujourd’hui, beaucoup de mes amis ne s’entendent pas avec leurs parents et ils n’ont pas cette communication. Quand il y a un écart entre vous et vos parents, cela cause des bagages. J’étais transparent et ils m’ont toujours soutenu. »

L’actrice a prévu les films « Toofan », « Jersey » et « Aankh Micholi ».