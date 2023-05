Mrunal Thakur opte pour une robe à capuche pour le tapis rouge de Cannes, les fans font des blagues sur Sita Ramam

Cannes 2023: Pour le troisième jour du Festival de Cannes, Mrunal Thakur fait une autre impression saisissante en enfilant une couture à capuche comme son OOTD. Mrunal a fait ses débuts au Festival du film, et elle continue de faire une déclaration avec ses tenues. L’actrice a commencé sa nouvelle journée à Cannes dans un look couture à capuche Anamika Khanna, faisant d’elle la seule actrice, jusqu’à présent, à arborer un look à capuche cette année. Les boucles d’oreilles des chaussures de Diosa et Christian Louboutin complimentaient son look.

Mrunal a partagé neuf photos de son dernier look sur son Instagram avec une publication de carrousel. Mrunal a partagé les photos dans sa tenue et les a sous-titrées, « HOODED GLAMOUR COUTURE ».

Voici le poste





Dès que l’actrice a partagé les photos, plusieurs internautes ont apprécié son look et ont applaudi ses déclarations de style impressionnantes. Cependant, quelques internautes ont même laissé tomber des commentaires amusants et ont fait des blagues sur Sita Ramam. Un internaute a écrit : « POV : Sita mariée au prince d’Oman ». Un autre internaute a écrit : « Afgaannn… jalebi wahhh Bhai wahhh. » Un internaute a écrit : « Ohh kudiye,, kinni sohni lagdi. » Un autre internaute a écrit : « Les fans de la princesse Noorjahan aiment ici. »

Jeudi, Mrunal s’est de nouveau rendue sur Instagram pour partager son deuxième look pour Cannes – un look audacieux et sexy dans un sari. Cependant, de nombreux fans ardents de l’actrice n’étaient pas satisfaits de cette transformation. Beaucoup ont félicité Mrunal pour le virage glamour qui incorporait également le sari indien traditionnel. Samantha Ruth Prabhu a laissé tomber un cœur et a écrit « amour ». Les designers Gauri et Nainika ont qualifié Mrunal d’«étourdissant». Un fan a écrit: « Votre altesse, pourquoi si magnifique. »





Mrunal est à Cannes en tant que représentant de la marque d’alcool Grey Goose. Plusieurs autres célébrités indiennes comme Aishwarya Rai, Sara Ali Khan, Esha Gupta et Urvashi Rautela sont également présentes à Cannes. Sur le front du travail, Mrunal a été vu pour la dernière fois avec Aditya Roy Kapur à Gumraah.