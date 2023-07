Mrunal Thakur est-elle l’actrice la mieux payée du cinéma Telugu en ce moment ? Vérifiez les 10 meilleurs

Quelle chanson de Jhumka est sortie, et quand elle sortira, elle vous rappellera instantanément la chanson Radha du premier film de Karan Johar, Student of The Year. Après avoir vu la chanson et les thumkas dans la chanson, vous pouvez clairement dire que certaines parties de la chanson ont été chorégraphiées par le maître danseur lui-même, qui est Karan Johar. Un initié proche de nous nous informe que le numéro de danse préféré de Karan de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani est What Jhumka?, et il n’a pas pu résister mais a chorégraphié certaines parties de la chanson. Nous ne pouvons pas attendre que le public assiste à ce numéro.

Regardez la vidéo d’Alia Bhatt et Ranveer Singh de la chanson What Jhumka.

Un initié ajoute en outre « Après une longue pause, Karan a pris la place du réalisateur, et en regardant le film, les fans comprendront ce qu’ils manquaient au cinéma toutes ces années. Quelle chanson de Jhumka est le battement de cœur du film et le peppy numéro, car ce sera certainement l’hymne de la fête, tout comme l’hymne d’amour Tum Kya Mile. Alia Bhatt et Ranveer Singh ont eux-mêmes été surpris de voir Karan secouer sa jambe dans la chanson, et ils ont insisté pour qu’il ajoute son Thumka dans la chanson What Jhumka L’amour de KJo pour la danse est connu de tous, il n’a donc pas été très difficile de convaincre le cinéaste ».

Alia Bhatt et Ranveer Singh seront vus comme des amants dans Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, et le film est entièrement consacré à la famille et au drame qui se produit lorsqu’il s’agit d’accepter les différences culturelles dans les mariages dans une famille indienne, et cela aussi à Karan Johar style. Êtes-vous prêt à assister à ce drame familial dans les cinémas près de chez vous le 28 juillet 2023 ? En attendant, profitez de la chanson Jhumka !