‘Mritak’ va se remarier avec sa femme de 56 ans alors qu’il ‘tourne’ à nouveau 28 ans

Lal Bihari ‘Mritak’, l’homme qui a fait la une des journaux lorsqu’il a mené une longue bataille pour prouver qu’il était ‘en vie’, après avoir été déclaré ‘mort’ dans les archives du gouvernement, est à nouveau dans l’actualité. ‘Mritak’ envisage maintenant de se remarier avec sa femme de 56 ans, Karmi Devi, car cela fait maintenant 27 ans qu’il est revenu en vie. Il a été déclaré vivant le 30 juin 1994.

« Je suis rené dans les archives du gouvernement il y a 27 ans. La cérémonie de mariage aura lieu en 2022, date à laquelle j’aurai 28 ans après ma renaissance dans les archives du gouvernement », a déclaré Lal Bihari aux journalistes.

Mritak a trois enfants – deux filles et un fils – qui sont tous maintenant mariés.

Lal Bihari, aujourd’hui âgé de 66 ans, a déclaré qu’il souhaitait se remarier avec sa femme et attirer l’attention de la population sur le sort des « morts-vivants ».

«Bien que je me sois battu et gagné mon procès, peu de choses ont réellement changé dans le système. Je suis resté « mort » dans les archives du gouvernement pendant 18 ans. Il y a encore des personnes qui ont été déclarées mortes et leurs terres ont été usurpées par des proches de connivence avec des responsables gouvernementaux. J’ai aidé de telles victimes au cours des dernières décennies, mais la campagne doit continuer », a-t-il déclaré.

Lal Bihari est un habitant du village d’Amilo dans le district d’Azamgarh et a été officiellement déclaré mort en 1975.

Au cours de sa bataille juridique pour retrouver son identité, il a ajouté « Mritak » (décédé) à son nom.

Il a même formé un Mritak Sangh pour mettre en évidence les cas similaires au sien.

Le cinéaste Satish Kaushik a réalisé un film « Kaagaz » sur sa vie et l’acteur Pankaj Tripathi a essayé le rôle de Mritak.

