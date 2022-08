MrBeast veut collaborer avec le créateur indien, la réponse effrontée de Flying Beast prend le gâteau

MrBeast alias Jimmy Donaldson a créé un empire avec ses vidéos YouTube plus grandes que nature. Jimmy, qui regardait autrefois la peinture sécher et prononçait “Logan Paul” 1 lakh fois dans un coin de sa chambre, compte désormais plus de 100 millions d’abonnés sur la plateforme de partage de vidéos, grâce à son dévouement et à son obsession de faire les “meilleures vidéos”. Et maintenant, l’une des chaînes YouTube à la croissance la plus rapide souhaite collaborer avec un créateur de contenu indien. Pas vraiment.

« @MrBeast devrait planifier une vidéo ici en Inde. La communauté des créateurs est énorme ici avec un public fou ! Elle pourrait être la vidéo la plus regardée à coup sûr ! (sic), a écrit Animesh Agarwal, PDG de 8Bit Creatives sur sa page Twitter.

À la surprise générale, MrBeast a eu une réponse positive au tweet d’Agarwal.

« Je suis en panne, avec qui dois-je collaborer ? » MrBeast a écrit.

Je suis en panne, avec qui dois-je collaborer ? – MrBeast (@MrBeast) 18 août 2022

Inutile de dire que les Indiens étaient là pour ça.

BOT ARMY, il est temps de se montrer ! https://t.co/TRhUXYG8CJ — Tanmay Bhat (@thetanmay) 18 août 2022

Prêt à vous aider avec vous pourriez avoir besoin! Faisons cela ! – S8UL (@S8ulesports) 18 août 2022

Chaliye shuru karte hain

Guruji technique, Dhinchak pooja, etc. – Jt Jones (@jonesyoutubejt) 18 août 2022

Ne donnez pas d’idées à MrBeast.

Faisons le plus grand dal makhani de la planète — chapati_gamer (@Chapati_Gamer) 18 août 2022

Le reste d’entre nous regardant les mentions Twitter depuis la ligne de touche.

Les créateurs de Mai sab jo koshish kar rahe hai unke liye biskoot laya hu. – Rony Dasgupta (@TheRawKnee) 18 août 2022

C’est cependant la réponse de Gaurav Taneja alias Flying Beast au tweet de Jimmy qui a fait rire les Indiens.

“Louez un avion et survolez la station de métro Noida sec 51 !!” Taneja a écrit.

Louez un avion et survolez la station de métro Noida sec 51 !! @MrBeast https://t.co/NF4Xgy7mlL – Gaurav Taneja (@flyingbeast320) 18 août 2022

Ça ne vous dit rien ?

YouTuber Gaurav Taneja a été arrêté par la police de Noida le 9 juillet pour avoir célébré son anniversaire dans une station de métro à Noida, Uttar Pradesh. Son arrestation est intervenue après que des milliers de personnes se soient rassemblées à la station de métro du secteur 51, à la demande de sa femme. Il a d’abord été détenu par la police pour avoir enfreint les ordonnances d’interdiction imposées à Noida compte tenu de l’augmentation des cas de COVID-19 et a ensuite été arrêté en vertu de l’article 144 du CrPC, article 188 (Désobéissance à l’ordre dûment promulgué par un fonctionnaire) de l’Indian Code pénal et article 341 (Punition pour contrainte abusive) du CPI. Cependant, le YouTuber a été libéré sous caution le lendemain.

Taneja a ensuite parlé de son calvaire et a déclaré qu’une fois que quelqu’un est arrêté par la police, la société pense qu’il a fait quelque chose de vraiment horrible, quelle que soit l’infraction. S’adressant à Hindustan Times, il a déclaré: «C’était extrêmement traumatisant. La fête était une surprise gardée pour moi par ma femme. Donc, je n’avais aucune idée, et il n’y avait aucune information. J’étais assis à l’intérieur du cachot et il y avait trois ou quatre autres personnes à l’intérieur du cachot avec moi. Je n’arrêtais pas de demander à la police de me laisser passer un appel ou de me laisser découvrir ce qui se passait. On m’a dit d’attendre depuis ‘sahab round pe gaye hain’.

