MrBeast : un YouTubeur américain construit 100 puits en Afrique, suscitant des éloges – et quelques critiques

YouTubeur américain chez MrBeast dernier vidéo, dans lequel il dit avoir construit 100 puits à travers l’Afrique, a suscité une réponse complexe en ligne depuis sa publication samedi.

Certains militants et journalistes kenyans ont déclaré qu’il avait mis en lumière les échecs du gouvernement kenyan, tandis que MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, prévoit qu’il sera « annulé » suite à la réaction.

Les nouveaux puits fourniront de l’eau potable à jusqu’à 500 000 personnes au Cameroun, au Kenya, en Somalie, en Ouganda et au Zimbabwe, a déclaré Donaldson, tandis qu’une collecte de fonds destinée à soutenir les organisations locales d’aide à l’eau avait permis de récolter plus de 300 000 $ lundi matin.

La vidéo de 10 minutes de Donaldson le montrait également en train de faire don de fournitures aux écoles kenyanes, comme de nouveaux meubles, des ballons de football, des ordinateurs, des tableaux blancs et des projecteurs ; construire un pont sur une rivière pour relier en toute sécurité un village aux écoles et à l’hôpital locaux ; et faire don de vélos à un village du Zimbabwe pour aider les enfants à aller à l’école.

L’éminent militant Boniface Mwangi a comparé les actions de Donaldson à celles du gouvernement kenyan, affirmant que « nous sommes un « pays honteux et horrible… une nation mendiante gouvernée par des millionnaires ».

Il ajouté sur Xanciennement connu sous le nom de Twitter : « Tous les cinq ans, nous accordons aux députés et sénateurs nouvellement élus une subvention automobile de 5 millions de shillings (33 000 $), nous faisons le plein de ces voitures chaque mois, mais nous n’avons pas d’argent pour forer des forages pour notre peuple ?

De même, le journaliste indépendant Ferdinand Omondi a salué les efforts de Donaldson, mais a déclaré qu’« il est embarrassant qu’un YouTuber se soit rendu au Kenya pour une tournée caritative pour accomplir des tâches que nos impôts auraient dû accomplir il y a longtemps ».

CNN a contacté un porte-parole du gouvernement kenyan pour obtenir ses commentaires, mais n’avait pas reçu de réponse au moment de la publication.

Alors qu’une grande partie des réactions semblait se concentrer sur la honte du gouvernement kenyan par la vidéo, Donaldson s’attendait à une réaction violente, déclarant sur X qu’il « sait que je vais être annulé parce que j’ai mis en ligne une vidéo aidant les gens, et pour être clair à 100 %, Je m’en fiche.”

L’aspirant homme politique kenyan Francis Gaitho a critiqué la vidéo de Donaldson : disant sur X qu’il perpétue le stéréotype selon lequel l’Afrique est « dépendante de l’aide… et de l’intervention philanthropique », bien que les commentaires de Gaitho aient eux-mêmes suscité des critiques.

Donaldson est le créateur individuel le plus populaire sur YouTube, avec plus de 200 millions d’abonnés. Il a se faire connaître pour sa philanthropiepubliant des vidéos dans lesquelles il a parrainé l’opération de la cataracte de 1 000 aveugles et acheté des prothèses pour 2 000 amputés.

De telles vidéos l’ont aidé à construire un empire commercial valant potentiellement plus d’un milliard de dollars et lui a valu suffisamment de reconnaissance pour que le magazine Time l’ait nommé l’une des personnes les plus influentes en 2023.

Certains critiques ont déjà accusé Donaldson d’exploiter les personnes vulnérables pour générer des vues et des revenus, mais il a déclaré sur X : “Je vais toujours utiliser ma chaîne pour aider les gens et essayer d’inspirer mon public à faire de même”.