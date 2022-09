MrBeast révèle pourquoi il a refusé un accord d’un milliard de dollars pour sa chaîne YouTube

Se voir offrir 1 milliard de dollars est un rêve que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Mais le populaire YouTuber, MrBeast, a eu un avant-goût de ce rêve et l’a détourné. Dans son entretien avec Flagrant, Jimmy Donaldson, populairement connu sous le nom de Mr. Beast, a révélé qu’il y avait des personnes intéressées à posséder sa chaîne YouTube et des sociétés associées. Cependant, il a refusé l’offre d’être dans le club des milliardaires car il voulait travailler pour sa chaîne YouTube.

C’était pendant l’interview, lorsque le co-animateur Andrew Shulz a déclaré qu’il était choqué que MrBeast ne se soit pas encore vu offrir le “chèque le plus fou de l’histoire”. À quoi, Donaldson a répondu: «Il y a des gens, pas comme les feuilles de conditions officielles, mais vous savez comme des gens qui seraient en fait en mesure de se le permettre. Comme vous le savez, “un milliard de dollars si nous pouvions posséder la chaîne et les entreprises” et des trucs comme ça. Et je me dis, ‘oh ça a l’air alléchant mais je ne sais pas si je veux travailler pour ma chaîne YouTube’.”

Impressionné serait un euphémisme et les internautes se sont tournés vers la section des commentaires pour montrer à quel point c’était un plaisir de regarder Donaldson pendant près de 4 heures. Ils étaient enracinés pour lui et ses rêves tout le temps. Un téléspectateur a commenté: «Ce mec va être un entrepreneur incroyablement grand dans 10 ans. Tant de jeu a chuté dans cet épisode. Et il adore le baseball…..adore ça !

“J’apprends toujours de nouvelles choses en regardant Mr Beast. Ses conseils sont précieux. Le reste de l’équipage était hilarant comme d’habitude. Excellent travail les gars », a écrit un autre utilisateur.

Un troisième a commenté: «Mec, j’avais déjà entendu parler de ce mec mais je ne savais pas grand-chose de lui. C’est un humain solide. Le respect que je viens d’avoir pour ce gars est fou.

Bien qu’il ait refusé l’offre d’entrer dans le club des milliardaires, mais MrBeast est toujours l’un des créateurs de contenu les mieux payés sur YouTube. Selon Forbes, il est devenu le nouveau non. 1 sur la liste des “stars YouTube les mieux payées en 2021”. Avec 10 milliards de vues, il a gagné 54 millions de dollars ! Forbes a également mentionné que ce gain le placerait dans le top 40 de leur liste des «célébrités les mieux payées au monde 2020». Dans cet esprit, il ne semble pas vraiment avoir besoin de ce genre de raccourci pour devenir milliardaire.

Connu pour créer du contenu avec des cascades coûteuses, des défis et des dons, MrBeast compte plus de 105 millions d’abonnés sur sa chaîne principale. Ses 5 autres chaînes comptent toutes plus de 7 millions d’abonnés chacune.

