MrBeast reçoit le traitement “Firangi” en Inde et YouTuber américain est confus

Pourquoi les Indiens cliquent-ils sur des photos avec des étrangers au hasard visitant le pays ? Une question que YouTuber MrBeast a récemment posée sur Twitter est souvent mentionnée sur Quora, Reddit ou des articles de blog où des touristes curieux partagent leurs expériences en documentant leur voyage indien. Est-ce une gueule de bois coloniale, notre obsession de la peau blanche ou simplement de la curiosité ? C’est peut-être la combinaison de tout ce qui précède et bien plus encore.

Karl Rock, un YouTuber néo-zélandais qui réside actuellement à New Delhi avec une femme indienne, a partagé sa propre expérience et son point de vue dans un article de blog daté de 2017.

“C’est parce que de nombreux touristes indiens nationaux ont peu ou pas de contact avec les étrangers d’où ils viennent. Peut-être viennent-ils d’une ville comme Panipat dans l’Haryana où aucun touriste ne s’aventure », écrit Rock avant d’ajouter : « Les touristes indiens nationaux partent en vacances dans une grande ville comme Delhi pour voir les sites. Rencontrer un étranger et avoir une preuve photographique est une bonne histoire à rapporter à la maison.

Le YouTuber, populaire pour ses expériences dans différentes parties de l’Inde en tant qu'”étranger”, ajoute que si l’Occident n’était pas multiculturel, ils seraient aussi “intéressés” par les différents groupes ethniques et entameraient peut-être une conversation pour connaître l’inconnu. Le blog de Rock met également en lumière le aspects laids d’inconnus demandant un selfie.

Le plus grand YouTuber du monde n’est pas à l’abri

Jimmy Donaldson alias MrBeast, connu pour produire des vidéos YouTube à gros budget qui sont régulièrement visionnées par des millions de personnes à travers le monde, est actuellement en Inde pour une éventuelle collaboration avec la communauté indienne des joueurs. Alors que les Indiens qui le suivent et le regardent religieusement deviennent gaga, il y a aussi des étrangers qui suivent MrBeast dans les rues indiennes, bien que pour un selfie.

“Je me promenais en Inde et quelqu’un a demandé une photo. J’ai donc demandé à mon traducteur de lui demander quelle était sa vidéo préférée de MrBeast et il a dit qu’il ne savait pas ce qu’est un MrBeast et qu’il voulait juste une photo avec un grand homme blanc lol », a écrit MrBeast dans un tweet.

Ce que Twitterati avait à dire

Certains se sont demandé si le tweet inoffensif de MrBeast, compte tenu de sa portée en ligne, pouvait susciter des attaques racistes et déclencher plusieurs stéréotypes contre les Indiens.

MrBeast a fait l’actualité et est devenu une célébrité mondiale lorsqu’il a recréé la populaire série Netflix Squid Game dans une seule vidéo qui a battu de nombreux records et a été visionnée plus de 250 millions de fois sur la plateforme de partage de vidéos.

