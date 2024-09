MrBeast poursuivi en justice par des candidats pour maltraitance et harcèlement sexuel

Apparemment, Prime Video n’a pas tiré les leçons de l’expérience contrecoup à Netflix Squid Game : Le défi L’année dernière, les compétitions à grande échelle ont nécessité de véritables réglementations et mesures de sécurité pour leurs concurrents. Jeux de bêtesla prochaine série Prime de la personnalité YouTube MrBeast, est le dernier jeu télévisé à faire face à des allégations de mauvais traitements et de « chaos » de la part de ses concurrents. Aujourd’hui, cinq de ces participants anonymes poursuivent MrBeast (de son vrai nom Jimmy Donaldson) et Amazon pour, entre autres, non-paiement du salaire minimum et des heures supplémentaires, harcèlement sexuel et non-prévention du harcèlement, infliction négligente de détresse émotionnelle, non-octroi de pauses repas ininterrompues et publicité mensongère. Le procès cherche actuellement à obtenir le statut de recours collectif.

Avec plus de 1 000 participants en compétition pour un seul prix en espèces de 5 millions de dollars, Jeux de bêtes se présente comme la plus grande émission de téléréalité de l’histoire, selon Variété. MrBeast est connu sur YouTube pour ses défis extravagants comme «J’ai passé 50 heures enterré vivant » et sa propre version de Jeu de calmarqu’il a lancé il y a deux ans. Pourtant, les participants au dernier défi disent qu’il n’était pas du tout à la hauteur de la tâche d’organiser quelque chose d’une telle envergure. « C’est une sorte de sentiment de Fyre Fest », a déclaré un membre anonyme de l’équipe qui a « quitté la production plus tôt » Pierre roulante« Il y a une raison pour laquelle ce niveau de production n’a pas été tenté auparavant, et il n’aurait certainement jamais dû être tenté sans des gens qui savent ce qu’ils font. »

Selon le procès expurgé, Jeux de bêtes Les candidats ont été privés de soins médicaux, de nourriture, de sommeil et d’hygiène de base. De nombreuses allégations de harcèlement sexuel ont été supprimées du document, mais un extrait d’un prétendu manuel « Comment réussir dans la production de MrBeast » n’a pas été dévoilé. On peut y lire : « Ce n’est pas grave que les garçons soient puérils… Si les talents veulent dessiner un pénis sur le tableau blanc dans la vidéo ou faire quelque chose de stupide, laissez-les… ​​Faites vraiment tout ce que vous pouvez pour donner du pouvoir aux garçons lors du tournage et aidez-les à créer du contenu. Aidez-les à être des idiots. »

« J’ai voulu m’inscrire parce que j’étais fan de MrBeast et ses vidéos m’ont fait sourire pendant la pandémie de COVID-19 », a déclaré une plaignante dans une déclaration partagée par Variété« Je m’attendais à être mise au défi, mais je ne pensais pas que je serais traitée comme une moins que rien, moins que rien. Et en tant que femme, je peux dire que nous avons vécu dans un environnement hostile. Honnêtement, nous n’aurions pas pu être moins respectées – en tant que personnes, et encore moins en tant qu’employées – si on avait essayé. »

La série de télé-réalité sur la famille Alec Baldwin arrive, que vous le vouliez ou non

10 livres à lire en juin, dont les mémoires hip-hop de Questlove, une histoire de télé-réalité par un lauréat du prix Pulitzer et une nouvelle romance de Brynne Weaver

« Bien que les participants savaient dès la signature du contrat au début de la production qu’ils allaient faire face à une compétition potentiellement longue et difficile, ils affirment avoir obtenu beaucoup plus que ce qu’ils avaient prévu », ont ajouté les avocats des plaignants dans leur propre déclaration. « Plusieurs concurrents ont fini par être hospitalisés, tandis que d’autres ont déclaré souffrir de complications physiques et mentales tout en étant soumis à des mauvais traitements chroniques, à des dégradations et, pour les candidates, à des conditions de travail hostiles. »

Une date de sortie pour Jeux de bêtes n’a pas encore été annoncé.